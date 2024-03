Horoscop rune până pe 17 martie 2024. Zodia care primește o recompensă de la Divinitate

Leul e cu Clepsidra, are o săptămână când bună, când rea, e cu oscilații. Dar în cadrul săptămânii respective, are o zi de pasiune exacerbată. Are niște sentimente exclusive, pe care vrea neapărat să le comunice, dar ulterior își dă seama că nu era rost să le comunice, devine gelos, dur și se supără din te miri ce, poate fi chiar și posesiv. E o săptămână în care folosirea resurselor financiare este la cote superioare, adică e o săptămână în care Leii vor fi mai cheltuitori un pic.

Fecioară

Fecioara are Luna, carte neutră. E o săptămână în care Fecioarele se lasă pradă iluziilor, visurilor, se cufundă undeva în mărginimea orizontului și a neantului și trăiesc din amintirile plăcute, frumoase. Dar asta nu face altceva decât să vă accentueze emoțiile puternice și undeva indecizia și pasivitatea. Dacă vreți o situație mai bună, ieșiți după incidența lunii și acționați așa cum simțiți voi că vreți să acționați.

Balanță

E ca și cum ai pune mâna pe cartea lui Osho și ai lua-o la răsfoit, dar ai face-o pagină cu pagină. Dai dovadă de prea multă seriozitate, pudoare și timiditate. E posibilă și o recompensă tardivă, bani la care tu renunțasei demult, te gândeai că i-ai pierdut, îi considerai pierduți, iar acum apar la orizont. O relație durabilă s-ar putea manifesta pentru acele Balanțe care vor să scape de singurătate. Universul vă scoate în cale o persoană pe care ați putea să o iubiți.

Scorpion

Furtuna este pe Scorpion – o carte negativă. Scorpionii sunt bulversați de o situație care nu le dă stare de liniște, sunt plini de furie, caută dispute, orgoliul lor rănit și sacul de nervi pe care îl are vor neapărat să-i verse în capul cuiva sau asupra unor persoane care l-au deranjat. Dacă se întâmplă chiar într-un parteneriat care nu e consfințit cu o verighetă, insistența partenerului în a-l domoli pe celălalt nu face decât să-i accentueze starea de agitație și se poate produce chiar și o ruptură violentă. Deci o săptămână foarte complicată pentru Scorpion.

Săgetător