De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
29 sept. 2025 | 20:07
de Ioana Bucur

Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii

Ultima zi din septembrie vine cu energii puternice pentru toate zodiile, dar una dintre ele va face un pas decisiv pe drumul către succes, lăsând în urmă obstacolele și deschizându-și larg orizonturile. Ziua de marți aduce claritate, ambiție și șansa de a lua decizii care pot schimba cursul vieții. Iată ce rezervă astrele fiecărui semn zodiacal:

Horoscopul zilei de marți

Berbec

Ai o energie debordantă și simți nevoia să finalizezi ceea ce ai început. O veste bună din zona profesională îți aduce încredere și îți deschide noi perspective.

Taur

Ziua aduce stabilitate pe plan financiar. Ești mai atent la cheltuieli și s-ar putea să primești o oportunitate de colaborare avantajoasă.

Gemeni

Ai parte de o surpriză din partea unei persoane apropiate. Pe plan profesional, creativitatea ta este la cote maxime, iar ideile îți sunt apreciate.

Rac

Este o zi a echilibrului emoțional. O discuție sinceră cu un membru al familiei rezolvă o tensiune mai veche. Te simți eliberat și mai motivat.

Leu

Astrele te favorizează la capitolul comunicare. Fie că negociezi un contract sau îți expui punctul de vedere, reușești să convingi cu ușurință.

Fecioară

Ziua vine cu provocări, dar și cu satisfacții. Muncești mult, dar rezultatele se văd rapid. O sumă de bani neașteptată îți îmbunătățește bugetul.

Balanță

Ultima zi a lunii îți aduce claritate. Simți că lucrurile încep să se așeze și primești o oportunitate care poate marca începutul succesului tău. Balanța este zodia care pornește azi pe drumul spre realizare.

Scorpion

Ai o intuiție puternică și reușești să eviți o situație complicată. Este momentul să te bazezi pe instincte și să faci alegeri curajoase.

Săgetător

O zi perfectă pentru planuri de viitor. Discuțiile cu prietenii sau colegii îți deschid noi perspective, iar optimismul tău îi molipsește și pe ceilalți.

Capricorn

Ai parte de recunoaștere profesională. Munca depusă în ultima perioadă începe să fie apreciată, iar cineva influent îți face o propunere interesantă.

Vărsător

Se anunță o zi dinamică. Ai ocazia să călătorești sau să participi la o întâlnire importantă. Flexibilitatea te ajută să profiți de toate șansele.

Pești

Ziua aduce o schimbare de perspectivă. Ai parte de o revelație în plan personal, iar pe plan financiar se conturează o soluție salvatoare.

