Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: "Nu prea arăți a bunică!" FOTO
11 aug. 2025 | 17:20
de Ioana Bucur

Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații

Horoscop
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
foto: Pixabay

Marți, 12 august 2025, aduce o energie intensă și plină de oportunități. Tranzitele astrale favorizează curajul, luarea de decizii importante și claritatea interioară. Trei zodii vor fi susținute de astre într-un mod special, bucurându-se de momente de noroc și de revelații care le pot schimba perspectiva asupra vieții.

Horoscopul zilei de marți

Berbec

Astrele îți oferă astăzi curajul de a face pasul pe care îl amâni de mult timp. O veste bună legată de bani sau de carieră îți poate aduce un plus de încredere. E momentul să îți urmezi intuiția.

Taur

Ai șansa de a lămuri o situație care te frământă de săptămâni întregi. O discuție sinceră cu cineva apropiat îți poate aduce liniștea de care ai nevoie. În plan financiar, se conturează o oportunitate stabilă.

Gemeni – Printre zodiile norocoase ale zilei

Universul îți trimite un semn clar: e momentul să spui „da” unei schimbări. Fie că e vorba despre un proiect nou sau o colaborare, astrele îți sunt alături. Dragostea aduce surprize plăcute.

Rac

Ziua de azi îți testează răbdarea, dar la final vei înțelege că totul se așază așa cum trebuie. În plan personal, cineva din trecut poate reapărea cu o propunere neașteptată.

Leu – Una dintre zodiile cu mare noroc azi

E momentul tău să strălucești! O veste bună legată de carieră sau bani îți poate schimba planurile pe termen lung. Și în dragoste, lucrurile se mișcă în favoarea ta.

Fecioară

Ziua aduce claritate și rezolvări rapide pentru probleme administrative sau profesionale. Ai grijă la cheltuieli și evită să te implici în conflicte care nu te privesc.

Zodia care se va întâlni cu o oportunitate importantă

Balanță – Ultima zodie norocoasă a zilei

Astrele îți pregătesc o surpriză de proporții: o reușită pe plan personal sau profesional care îți confirmă că ești pe drumul cel bun. Profită de acest val de energie pozitivă.

Scorpion

Este o zi potrivită pentru introspecție și planuri de viitor. Vei realiza ceva important despre tine sau despre o relație. Emoțiile sunt intense, dar constructive.

Săgetător

Te așteaptă o zi dinamică, cu multe întâlniri și vești interesante. Evită deciziile impulsive și păstrează-ți calmul în fața provocărilor.

Capricorn

O oportunitate profesională se conturează în jurul tău, dar va fi nevoie să acționezi rapid. În familie, un dialog sincer rezolvă o neînțelegere.

Vărsător

E timpul să te eliberezi de o povară emoțională. O conversație profundă te ajută să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Astăzi, adevărul iese la suprafață.

Pești

Azi primești inspirația de care aveai nevoie pentru a începe un proiect creativ. Dragostea plutește în aer, iar conexiunile cu cei dragi se intensifică.

