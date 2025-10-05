Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia". EXCLUSIV
05 oct. 2025 | 19:50
de Ioana Bucur

Ziua de luni, 6 octombrie 2025, aduce energie nouă pentru toate zodiile, cu influențe astrale puternice din partea Lunii aflate în Săgetător. Este un moment bun pentru decizii curajoase, dar și pentru reevaluarea relațiilor personale și profesionale. O zodie, însă, se află în fața unei schimbări majore care îi va redefini direcția de viață.

Horoscopul zilei

Berbec

Ziua începe cu dinamism și dorința de afirmare. Poți primi o veste bună legată de un proiect profesional sau o colaborare. Evită impulsivitatea în comunicare — un cuvânt spus greșit ar putea crea tensiuni. Seara se anunță relaxantă, petrecută în compania celor dragi.

Taur

E o zi în care răbdarea îți va fi pusă la încercare. Apar cheltuieli neprevăzute sau discuții despre bani. Nu lua decizii majore sub presiune. O persoană apropiată îți oferă sprijinul de care ai nevoie, iar spre seară primești o veste care îți ridică moralul.

Gemeni

Te afli într-o perioadă în care intuiția funcționează excelent. Este un moment potrivit pentru a iniția o conversație importantă sau pentru a negocia un acord. În plan sentimental, lucrurile evoluează favorabil, iar sinceritatea aduce stabilitate în relație.

Rac

Ai nevoie de odihnă și de timp pentru tine. Luna îți accentuează trăirile și te face mai sensibil la critică. Nu te lăsa copleșit de grijile celor din jur. Spre finalul zilei, o surpriză plăcută îți poate schimba complet dispoziția.

Leu

Ziua vine cu o energie puternică de afirmare. Este posibil să primești recunoaștere pentru munca ta sau să fii remarcat într-un context profesional. În dragoste, ai parte de clarificări. O persoană specială îți poate face o mărturisire neașteptată.

Fecioară

Luni se anunță o zi plină de sarcini, dar și de satisfacții. Vei reuși să organizezi totul impecabil, iar eforturile tale vor fi apreciate. Atenție la sănătate — nu ignora semnalele corpului. Seara aduce un moment de liniște binemeritat.

Balanță

Este o zi în care farmecul tău natural te ajută să atragi oameni și oportunități. Relațiile sociale sunt favorizate, iar comunicarea decurge excelent. Poate apărea o invitație neașteptată care îți va schimba planurile pentru seară.

Scorpion

Energiile astrale aduc intensitate și transformare. Poți simți nevoia de a schimba ceva în viața ta — o decizie majoră se conturează. Este o zi a sincerității și a curajului. Fii deschis la nou, pentru că universul îți oferă șansa unui nou început. (Zodia care trece printr-o schimbare importantă)

Săgetător

Luna în semnul tău îți aduce optimism și claritate. Ai chef de aventură, de planuri noi și de oameni interesanți. În plan profesional, un proiect creativ capătă contur. În dragoste, spontaneitatea aduce un plus de pasiune.

Capricorn

O zi potrivită pentru introspecție și planificare. Nu forța lucrurile, ci lasă-le să se așeze natural. Vei avea parte de o conversație importantă cu un coleg sau cu un membru al familiei. Ai încredere în instinctele tale.

Vărsător

Ești în centrul atenției astăzi. Ideile tale sunt apreciate, iar energia ta pozitivă inspiră pe cei din jur. Totuși, ai grijă să nu te epuizezi. Spre seară, o întâlnire plăcută te va face să privești viitorul cu mai mult entuziasm.

Pești

Luni aduce o vibrație calmă, dar profundă. E posibil să simți nevoia de liniște sau de un moment de reconectare spirituală. În plan profesional, o veste bună te motivează să continui un proiect început recent. În dragoste, armonia revine treptat.

