Horoscop feminin. Ce prințesă Disney te caracterizează în funcție de zodia în care te-ai născut

Dacă tu, fetița ta sau un membru al familiei tale e fan al prințeselor Disney, ai ajuns la locul potrivit. Îți prezentăm un horoscop feminin inedit. Ce trăsături te caracterizează în funcție de zodia în care te-ai născut și cu care personaj te potrivești cel mai bine.

Horoscop feminin al prințeselor Disney

Berbec. Tu ești Merida, fiindcă nimeni nu ar trebui să îndrăznească să-ți stea în cale după ce te-ai hotărât să faci ceva. Forța și curajul tău sunt incredibile, iar tenacitatea te deosebește mereu de cei din jur. Prințesa care se răzvrătește împotriva altora, cu spirit liber te caracterizează perfect.

Taur. Ești grațioasă și ai o înclinație aparte spre romantism. Aceeași viziune o avea și prințesa Aurora. Energie blândă, dar dorință profundă de iubire – s-ar putea să te trezești dansând prin pădure, în timp ce visezi la prințul tău. Poate chiar vei cunoaște dragostea adevărată astfel.

Gemeni. Ca semn zodiacal inteligent și plin de spirit, natura ta curioasă te va plasa mereu în căutare de noi aventuri. Nu poți să nu te răsfeți cu ideile și fanteziile tale, deoarece ai o personalitate atât de dinamică! Semeni foarte mult cu prințesa Rapunzel.

Rac. Nu este un secret pentru nimeni că tu ești prietena-mamă a tuturor zodiilor. Ești o persoană grijulie, căreia îi pasă de nevoile altora. Albă ca Zăpada făcea la fel. Mai ții minte? Energiile voastre parentale se potrivesc de minune! Îți iubești și accepți prietenii așa cum sunt.

Cu ce prințesă semeni, de fapt

Leu. Spiritul tău e dominat de un aer de superioritate, așa că nu e de mirare că mereu aștepți tot ce e mai bun. Dar odată ce rebeliunea și încăpățânarea dispar, dezvălui o latură sensibilă și poate chiar surprinzătoare a personalității tale – la fel ca prințesa Jasmine!

Fecioară. Let It Go, Fecioaro! Nu e nevoie să spunem mai multe, nu-i așa? Elsa, a cărei poveste prezintă multe încercări, dar și trimf, poate rezona mult cu tine. Această regină de gheață s-a luptat cu autoacceptarea. A trebuit să renunțe la nesiguranță pentru a accesa magia.

Balanță. Poți avea răbdarea unui sfânt. La fel ca Cenușăreasa, care a încercat din răsputeri să păstreze liniștea, chiar dacă asta însemna să facă toate treburile pentru mama ei vitregă și surorile ei vitrege. Nu uita însă că a-ți pune dorințele pe primul loc ar putea duce la găsirea unui Prinț Fermecător.

Scorpion. Intriga și voința puternică sunt tot ce ai nevoie pentru a realiza orice îți propui. Acesta este motivul pentru care Ariel este prințesa Disney cu care semeni. Ambele împărtășiți o dorință profundă de a vă aventura în necunoscut, chiar dacă unele detalii par anormale.

Cu care prințesă împărtășești trăsături de personalitate

Săgetător. Curajul tău te face incredibil de capabilă să înfrunți orice obstacol, de aceea este ceva normal pentru tine să te bucuri de experiențe noi. Știi cine era la fel? Moana, o prințesă Disney unică, fiindcă este determinată să se dovedească a fi mai mult decât o simplă prințesă.

Capricorn. Cariera și reputația ta vor fi întotdeauna pe primul loc. Natura ta ambițioasă este admirabilă. Poți duce și realiza enorm de mult. Prințesa Disney care împărtășește etica ta puternică în muncă și dorința de a face ceva din ea însăși este nimeni alta decât Tiana.

Vărsător. Să mergi împotriva curentului – aceasta este cheia vieții tale. La fel proceda și Mulan. Făcea ce credea că era corect, chiar dacă exista riscul de a se face de râs în ochii unora. Asumarea rolului său nu a dovedit altceva decât curaj.

Pești. Dragostea e mai mult decât ce văd ochii. Ești cunoscută pentru compasiunea ta necondiționată și modul în care trăiești iubirea. Intuitivitatea îți permite să privești dincolo de aparențe. La fel ca tine gândea și Belle, care avea o minte deschisă spre tot ce însemna frumos.