Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
16 aug. 2025 | 20:32
de Ioana Bucur

Horoscop duminică, 17 august 2025. Surprize pentru unele zodii, tensiuni și decizii importante pentru altele

Horoscop
Horoscop duminică, 17 august 2025. Surprize pentru unele zodii, tensiuni și decizii importante pentru altele
foto: Pixabay

Ziua de duminică, 17 august 2025, aduce energii amestecate pentru cele 12 zodii. În timp ce unii nativi se bucură de surprize plăcute, alții sunt puși în fața unor decizii importante sau trec prin momente tensionate. Astrele îndeamnă la răbdare, echilibru și mai ales la atenție sporită în planul comunicării. Iată ce rezervă horoscopul pentru fiecare zodie.

Horoscopul zilei de duminică

Berbec

Berbecii primesc o veste neașteptată din partea unei persoane apropiate. Surpriza le poate aduce bucurie, dar și responsabilități noi. În dragoste, este o zi bună pentru sinceritate. Totuși, în plan financiar, apar mici cheltuieli neprevăzute.

Taur

Taurii se bucură de stabilitate și liniște. Pentru cei aflați într-o relație, ziua aduce gesturi de afecțiune, iar pentru cei singuri – o întâlnire interesantă. O oportunitate financiară neașteptată poate să apară, însă e bine să fie analizată cu atenție.

Gemeni

Gemenii sunt puși în fața unor alegeri importante. Pot apărea tensiuni în familie, dar comunicarea deschisă rezolvă situația. Profesional, primesc o recunoaștere pentru eforturile depuse.

Rac

Racii trec printr-o zi încărcată emoțional. O discuție cu partenerul sau cu cineva apropiat poate aduce tensiuni, dar și clarificări. Este recomandat să evite cheltuielile mari și să se concentreze pe echilibru interior.

Leu

Pentru Lei, ziua de duminică vine cu multă energie pozitivă. Sunt în centrul atenției și primesc aprecieri. Profesional, există șansa unor colaborări noi. În dragoste, partenerul le face o surpriză plăcută.

Fecioară

Fecioarele trebuie să ia o decizie importantă. În plan personal, este momentul să stabilească priorități. Situația financiară este stabilă, dar apar planuri pentru viitor.

Balanță

Balanțele trăiesc o zi favorabilă, cu ocazia de a petrece momente frumoase alături de familie. Este posibil să rezolve o problemă financiară mai veche. Creativitatea este la cote înalte și le poate aduce idei noi în plan profesional.

Scorpion

Scorpionii pot întâmpina tensiuni în relații. Totuși, dacă aleg să fie răbdători, situațiile se rezolvă. Este o zi bună pentru reflecție și analiză financiară.

Săgetător

Săgetătorii se bucură de armonie și de o atmosferă plăcută în cuplu. Cei singuri pot cunoaște o persoană nouă. La locul de muncă, apar vești bune legate de un proiect.

Capricorn

Capricornii au parte de stabilitate și de mici bucurii în familie. În dragoste, partenerul le face o surpriză. Profesional, este momentul pentru a lucra la un proiect personal.

Vărsător

Vărsătorii trebuie să gestioneze cu atenție tensiunile din cuplu sau din cercul de prieteni. Este o zi favorabilă pentru negocieri și încheieri de contracte.

Pești

Peștii primesc o veste bună care le schimbă starea de spirit. Este o zi în care pot găsi inspirație pentru planuri viitoare. Financiar, apar câștiguri mici, dar sigure.

