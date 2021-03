Horoscop. Cum scapă fiecare zodie de energia negativă. Așa îți faci viața mai bună

Energia care inundă universul are polarități diferite: yang-yng, cald-rece, sus-jos, lumină-întuneric, bun-rău, negativ-pozitiv etc. Energia percepută de noi, în noi, ca fiind pozitivă sau negativă, este în funcție de rezonanța noastră cu energiile care plutesc în jur, de capacitatea dobândită sau nativă prin care știm să abordăm aceste energii, de puterea și dotarea bioenergetică cu care am venit pe lume, de educația primită sau gradul de conștientizare și metamorfozare a energiei prin puterea intenției. Astfel, fiecare se comportă sau se lasă influențat de această forță diferit. Situația fiecărei zodii și cum poți scăpa cătuși de puțin de ea.

Horoscop: Cum scapă fiecare zodie de energia negativă

Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit despre asta, în cadrul emisiunii ”Adevăruri Ascunse”, de la Antena 3.

Berbec

„Descarcă-te tu de teama asta, concentrează-te ca tot ce faci să fie calitativ şi atunci tot ce poţi să îţi reproşezi dispare. Să nu mai aibă impresia că este vinovatul de lucrurile negative care li se întâmplă.”

Taur

„Taurul este mai introvertit şi se încarcă, de multe ori, cu temeri, lucruri care pot fi devastatoare pentru ei. Le macină şi sunt foarte organizaţi. Pierde şi timp, şi nervi. Ei vor trebui să fie puţin mai deschişi cu problemele lor, mai deschişi şi cu cei din jur. Să împărtăşeacă din probleme cu cei din jur. Dacă nu, să le scrie pe o hârtie şi să le ardă.”

Gemeni

„Îşi apreciază singuri ce fac şi ce spun. Ei nu cunosc energii negative. Iau totul în râs, la mişto. Este omul care face în general numai ce consideră el să facă. E lăudabil că nu se lasă influenţat de părerile altora. Dacă vor reliefa mereu aptitudinile beneficie şi toată voia bună de care dispun, energiile negative nu au cum să vină peste ei.”

Rac

„Întotdeauna trăieşte cu frica de ce spune lumea, dacă am greşit, dacă am făcut bine. Sunt foarte mulţi care au tendinţa să descurajeze un Rac. E foarte vulnerabil şi nu se încadrează în tiparul răutăţii altora. Se lasă influenţat şi de multe ori zice: eu nu pot să mă încadrez în limitele astea trasate de societate. Ia fii tu mai deschis şi setează-ţi propriile limite. Dă-ţi silinţa să le duci la bun sfârşit întotdeauna şi nu mai ţine cont de părerea celorlalţi.”

Leu

„Plăcerea lor este aceea de a epata în discuţii, a fi în centrul Universului. Cu asta s-a născut, nu poţi să i-o iei. Genul ăsta de a acapara discuţii, în general, sunt taxate foarte tare de ceilalţi. Sunt oameni care nu pot face ce face Leul şi atunci îi apucă pizma. Şi atunci, sfatul pentru Leu ca să nu intre într-o sferă de energii negative: curăţenie totală.”

Fecioară

„Sunt extrem de sensibile, mai sensibile decât Racul, pentru că orice vorbă nepotrivită, nelalocul ei, i-a cutremurat. Şi atunci, sfatul pentru Fecioare: ţineţi-vă departe de acei oameni care v-au ofensat o dată. O vor face şi a doua oară şi a treia oară. Există nişte oameni care profită de voi pentru că sunteţi sensibili. Depărtaţi-vă de astfel de oameni şi evitaţi orice spirit mai agresiv. Întoarceţi spatele şi vedeţi-vă de drum.”

Balanță

„Nativul din Balanţă oferă lucruri bune, sare în ajutorul tuturor şi chiar atunci când a ajutat primeşte critică, în primul rând, se enervează şi devine şi el la fel de agresiv. Explodează şi este extrem de dăunător pentru sistemul emoţional. Se recomandă să se corecteze singuri ori de câte ori au ocazia. Când au învăţat să se autocritice, e nemaipomenit.”

Scorpion

„E mereu, prin felul lui mai puţin expansiv, asupriţi cu energii negative. Toţi îl judecă. Scorpionii sunt un pic mai introvertiţi şi nu vorbesc. Nu ştii ce gânduri are un Scorpion. Să nu înţelegem că îi judecăm greşit. Dacă tu nu l-ai ofensat, nu îţi face niciun rău. Sare în ajutorul tău când ai nevoie. Ca să nu intraţi ca subiect în discuţiile celorlalţi, fiţi mai prudenţi şi mai discreţi şi atunci când vă expuneţi şi vă alegeţi eventualii prieteni.”

Săgetător

„O fire puternică, de regulă ignoră toate energiile negative. Are protecţie divină şi va avea în permanenţă. Toate energiile negative din jurul lui sunt evitate, are un scut de protecţie. Schimbaţi un pic gândirea că toţi sunt buni, toţi trebuie ajutaţi.”

Capricorn

„Cele mai neplăcute momente pe care le suportă sunt acelea când cineva le scoate în evidenţă defectele. Nu te iartă, te lasă, dar nu te iartă. Nu deranjaţi Capricornul pentru că e un om de cursă lungă şi dacă nu vă convin defectele lui, acceptaţi-le că nu are foarte multe. Pentru ei, recomandarea este să nu mai relaţioneze cu persoanele care vin şi le aduc afronturi.”

Vărsător

„Pentru ei toate gândurile sunt dăunătoare. Au un stil de a aduna tot ce e prost şi negativ de la toată lumea. Altruismul lor, deschiderea către oameni. Gândurile lor depăşesc sfera realităţii. Se complică. Întotdeauna, un Vărsător are o cale scurtă. Face doi paşi şi găseşte rezolvarea. Îşi complică existenţa. Recomandare simplă şi eficientă: nu vă mai lăsaţi atât timp liber. Faceţi-vă un program.”

Pești

„Fac parte integrantă din viaţa lor pentru că ei sunt cei mai emoţionali, cei mai impresionabili, cei mai emotivi. Întotdeauna, orice lucru mărunt poate destabiliza un nativ din Peşti. Sunt nişte escroci sentimentali, plâng, se lamentează până pun gheara pe tine. Ieşiţi în lume, căutaţi oameni veseli care să vă dea tonus, uitaţi-vă la o comedie. Râde în cascade, se binedispune singur.”