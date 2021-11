Horoscop chinezesc 9-14 noiembrie 2021. Zodiile care au o schimbare majoră până la finalul săptămânii

Pe data de 12 februarie 2021, Anul Sobolanului a fost înlocuit cu Anul Bivolului de Metal. Ce ne rezervă horoscopul chinezesc în funcție de zodie. Cine va avea parte de o schimbare neobișnuită.

Zodiac chinezesc pentru săptămâna 9-14 noiembrie

Șobolan

O perioadă pentru noi inceputuri și rezoluții. Unii nativi se despart de parteneri, în timp ce alții se bucură de apariția unei noi iubiri în viața lor. Să nu-ți fie frică de provocări.

Bivol

Nativii din zodia Bivolului au parte de o saptamana dominata de reflectie. Simti nevoia sa mai acumulezi informatii inainte de a trece la actiune. Incearca sa nu intri in lupte de putere, nu te vor duce nicaieri si, in plus, te vor secatui de energie. Daca esti singur, ar trebui sa fii mai sociabil.

Tigru

Nativii din zodia Tigrului se bucură de compania persoanelor dragi. Te înțelegi foarte bine cu partenerul de viață și s-ar putea să începi un nou capitol al vieții.

Iepure

Pentru nativii din zodia Iepurelui, aceasta este ocazia perfectă de a se implica în noi proiecte profesionale. Cei singuri trebuie să se ferească de persoanele care nu au intenții bune în ceea ce-i privește.

Dragon

Nativii Dragon pot avea probleme la locul de muncă în această săptămână. Astrele îți recomandă să fii mai maleabil cu cei din jurul tău și să ceri ajutorul din partea colegilor de muncă.

Șarpe

Nativii din zodia Șarpelui vor avea parte numai de bucurii și energie. Ai un program încărcat care îți va aduce numai satisfacții pe plan profesional.

Oaie

Pentru persoanele născute sub semnul zodiacal Oaie, săptămâna 9-14 noiembrie vine cu vești nu tocmai plăcute. Posibile probleme la locul de muncă se văd la orizont. Ai de luat bani de la cineva pe care l-ai împrumutat acum câteva luni, iar relația de cuplu nu este tocmai roz.

Maimuță

Nativii Maimuță își vor găsi marea dragoste în această săptămână. Norocul le surâde pe toate planurile, inclusiv pe cel profesional. Bucură-te de o perioadă prosperă.

Cocoș

Nativii Cocoș se concentrează pe familie și cei mai buni prieteni. Au șansa de a petrece un weekend liniștit alături de cei dragi.

Câine

Săptămâna 9-14 noiembrie va fi dificilă pentru nativii Câine. Poate ar fi bine să îți iei vacanță câteva zile și să te relaxezi în mijlocul naturii. O pauză este binevenită întotdeauna, nu-i așa?