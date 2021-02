Horoscop chinezesc 22-28 februarie. Ziua care decide cum va fi tot anul

Se anuntă o perioadă de schimbări. Conform horoscopului chinezesc, ziua de 22 va prevesti cum va fi tot anul 2021.

Cum se anunță următoarea perioadă

Săptămâna va începe destul de agitată, dar se va finaliza cu bucurie și optimism. În aceste zile se va trece de la încăpățânare la înțelegere și calm. Dar până atucni vor domina stările conflictuale, părerile contradictorii si orgoliul va domina. Așadar, atenție mare în prima jumătate a săptămânii.

Ziua de 22 februarie va prevesti cum va fi întregul an. Conform zodiacului chinezesc, daca pe aceasta data vor aparea provocări si conflicte, așa va fi întregul an. Dar pentru a ne putea influența destinul în acest an trebuie să știm să ne controlăm sentimentele, emoțiile furia și orice alta stare care ne-ar putea urmări pe întregul an chinezesc.

Anul Bivolului de Metal a început pe data de 12 februarie si va dura până pe 30 ianuarie 2022. Va fi un an plin de schimbări, vom avea parte de o reorganizare, iar fenomenele naturale se vor intensifica. Oamenii vor fi mai agresivi și mai impulsivi, iar comportamentul lor va fi contagios. Conflictele directe, certurile si disputele vor avea loc în mod frecvent.

Totodată, acest an se anunță a fi unul de succes, însă doar pentru persoanele responsabile și muncitoare. Este anul afacerilor și socotelilor familiale și al stabilirii ordinii în casă. Bivolul de Metal este al doilea animal al zodiacului chinez. El reprezintă munca grea, pozitivitatea şi onestitatea, care se vor manifesta la noi toţi în următoarele 12 luni.

Așadar, ziua de 22 februarie este importantă pentru a-ți da incicii cu privire la perioada care va urma. Cum îți va fi aceasta zi, așa se anunța a fi întregul an 2021. Pentru a avea un an bun încearca să-ți creezi singur destinul. Alege ca în aceasta zi să-ți păstrezi pozitivitatea și să eviți conflictele si divergențele de orice natură.