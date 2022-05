Horoscop. Ce defecte trebuie să corecteze urgent fiecare zodie în parte

Fiecare zodie este diferită și are propriul set de calități și defecte care o definesc. În timp ce unii nativi sunt mai blânzi, calmi și înțelegători, alți reprezentanți ai horoscopului european sunt orgolioși și încăpățânați. Iată ce defecte au cele 12 zodii.

Ce defecte ai în funcție de zodie

Berbec

Regele autoproclamat al zodiacului este mult prea orgolios pentru propriul său bine. Nativul din zodia Berbec se crede intangibil și de învins. Este vulcanic, impulsiv și neiertător.

Taur

Nativii din zodia Taur sunt recunoscuți pentru faptul că pot fi materialiști și superficiali. Adoră luxul, opulența și viața bună, motiv pentru care se deprimă atunci când lucrurile nu le ies conform planurilor.

Gemeni

Nativul din zodia Gemeni adoră să fie în centrul atenției. Exuberant, vesel, plin de viață și pus mereu pe glume, cel mai mare defect al său este că se crede atotștiutor, iar atunci când intră într-un conflict nu cedează niciodată.

Rac

Nativul din zodia Rac este calm, relaxat și senin. Deși este muncitor, responsabil și bun la suflet, cel mai mare defect al lui este faptul că poate fi rece și nepăsător chiar și cu cele mai dragi persoane. Cu alte cuvinte, te poate șterge din viața lui în doar câteva secunde, fără ca tu să realizezi asta.

Leu

Nativul din zodia Leu are un ego incredibil de mare. Are impresia că deține adevărul și dreptatea absolute. Deși are un suflet mare și este protector cu cei dragi, orgoliul îl împiedică să-și vadă propriile greșeli.

Fecioară

Cel mai mare defect al nativului Fecioară este faptul că este perfecționist. Nu se lasă până ce nu iese totul așa cum vrea el și este în stare de orice, pentru a-și atinge scopurile.

Balanță

Nativul din zodia Balanță are un suflet nobil, este onest, direct și sincer. E capabil de multe sacrificii, dar cele mai mari defecte ale sale sunt naivitatea și, uneori, aroganța. Nu crede în modestie falsă, iar acest lucru îl poate face să pară încrezut.

Scorpion

Nativul din zodia Scorpion este rece, calculat și răzbunător. Nu iartă și nu uită niciodată lucrurile rele pe care i le-ai făcut, motiv pentru care te așteaptă, mereu, la cotitură, să greșești.

Săgetător

Nativul din zodia Săgetător este extrem de temperamental. Se enervează mult prea repede din orice și nu are deloc răbdare. Nu ascultă de părerea nimănui.

Capricorn

Când vine vorba de nativul Capricorn, acest reprezentant al zodiei de pământ poate fi ipocrit și fals. Cel mai mare defect al său este faptul că are mai multe fețe și îi place să folosească jocul manipulării cu cei din jurul său.

Vărsător

Orgoliul unui nativ din zodia Vărsător este greu de măsurat. Este un caracter dominant, impulsiv și răzbunător. Nu lasă de la el, este extrem de încăpățânat și manipulator.

Pești

Atunci când vorbim despre nativul din zodia Pești, primele cuvinte care ne vin în cap, pentru a-l caracteriza, sunt boem, visător și romantic. Cu toate acestea, reprezentanții acestei zodii de apă au un mare defect: pot fi extrem de reci și calculați, atunci când nu vor să mai aibă de-a face cu tine.