Horoscop. Care este cea mai norocoasă zi din an pentru zodia ta. Energia unei zile poate aduce schimbări benefice care te urmăresc pe tot parcursul întregului an. Jupiter este planeta abundenței și a norocului. Această planetă se află în Pești în cea mai mare parte a anului. Descoperă în ce zile vei fi în formă în acest an, în funcție de zodie.

Horoscop. Care este cea mai norocoasă zi din an pentru fiecare zodie

Berbec – 24 mai

Berbecilor le aduce ceva special această zi. Jupiter tranzitează pentru scurt timp semnul lor, ceea ce le sporește abundența și le va aduce oportunități noi. Pe 24 mai, Luna și Marte aliniate în semnul lor zodiacal. Această conjuncție rară le dă semne de reușită pentru toate situațiile.

Taur – 25 octombrie

Luna va intra în semnul lor zodiacal, împreună cu Scorpionul, fapt care va face din acest să fie unul memorabil. Această zi de 25 octombrie le va lumina a șaptea casă a relațiilor cu ocazia eclipsei de Soare în Scorpion. Aceste eclipse sunt o schimbare externă, deci va fi o zi importantă pentru relație.

Gemeni – 20 iunie

În această zi, Gemenii pot comunica bine și pot fi auziți cu adevărat de ceilalți. Ziua de 20 iunie este perfectă pentru discuții importante, pentru proiecte noi, pentru a fi în atenția celorlalți.

Rac – 13 noiembrie

Această zi va fi una în care se vor simți în elementul lor, deoarece există un trigon Soare – Mercur – Venus. Va fi un dar pentru viața personală a Racilor.

Leu – 28 iulie

Această zi va fi una excelentă pentru a începe ceva nou și pentru a recunoaște puterea sentimentelor.

Fecioară – 2 martie

Ziua lor norocoasă a fost pe 2 martie, atunci când și-au dat seama de importanța iubirii și a dovezilor de dragoste. Nativii trebuie să ofere la rândul lor dragostea.

Balanță – 19 octombrie

În această zi, Venus se alătură Soarelui în semnul lor zodiacal. Nativii trebuie să profite de tot ce este mai bun în viață și de oamenii importanți din viața lor.

Scorpion – 25 ianuarie

O zi care pentru nativi a însemnat o schimbare în modul de comunicare. Vor face schimbări pe termen lung și vor avea curajul de a face tot ce și-au propus.

Săgetător – 17 august

Nativii vor simți dorința de aventură în această zi, va fi o zi perfectă pentru vacanță, departe de treburile cotidiene.

Capricorn – 25 septembrie

Nativii au o zi minunată la locul de muncă. Ar putea avea parte de o propunere, de o mărire, de o promovare.

Vărsător – 6 martie

O zi care le-a adus nativilor mari schimbări în ce privește viața amoroasă. Nativii au avut parte de un nou început.

Peşti – 26 aprilie

A fost o zi care a modificat direcția nativilor, relația de cuplu s-a îmbunătățit, iar cei singuri au avut șansa de a găsi un nou partener.