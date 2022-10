Horoscop 25 octombrie 2022. Zodia care are cheltuieli neprevăzute

Astăzi are loc Eclipsă de Soare în zodia Scorpion, moment care va veni cu răsturnări de situație și evenimente neașteptate de natură karmică, menite să ne pună pe sensul vieții. Eclipsa de Soare va fi vizibilă și din România, între orele 12:00-15:00, iar Soarele va ajunge să fie acoperit în proporție de 40 %. Aceasta eclipsĂ sub energia Scorpionului este menita să scoată la suprafață fricile, obsesiile, angoasele, anxietățile și dependențele și va fi resimțită în următoarea jumătate de an. Este un moment de eliberare, un moment în care ceva trebuie să moară pentru că altceva să renască.

Horoscop zilnic 25 octombrie

Horoscop Berbec/ Ascendent Berbec

În preajma acestei zile ai mai multă grijă la persoanele cu care legi relații, în special relații profesionale, pentru a nu fi păcălit. De asemenea, dacă ești singur, evită să intri în relații cu persoane nevindecate emoțional. Cei care sunt parte a unui cuplu nefuncțional, în care gradul de toxicitate dintre parteneri este prea mare, pot încheia acum relația.

Horoscop Taur/ Ascendent Taur

Eclipsa de Soare se petrece chiar în sectorul relațiilor tale și poate aduce evenimente neprevăzute care țin de viața de cuplu sau de partener. Această energie poate contribui la transformarea ta în raport cu ceilalți, la schimbarea atitudinii față de o relație. Acest aspect poate însemna o dorință mai mare a celor singuri de a fi cu cineva, sau încheierea bruscă a unei relații care este toxică.

Horoscop Gemeni/ Ascendent Gemeni

Eclipsa de Soare poate aduce schimbări neașteptate la locul de muncă, chiar o schimbarea jobului și fel și fel de situații care să-ți dea peste cap programul zilnic. Totodată, trebuie să ai grijă mai multă la sănătate pentru că s-ar putea să iasă la suprafață niște simptome pe care le credeai vindecate.

Horoscop Rac/ Ascendent Rac

Eclipsa de Soare va avea impact asupra vieții sentimentale și poate veni cu schimbări în această direcție sau cu evenimente neprevăzute care se petrec în viața copiilor. Unii nativi pot afla vestea că vor deveni părinți, în timp ce alții se pot îndrăgosti brusc. Dacă te-ai despărțit recent de cineva, această eclipsă te poate ajuta să te vindeci.

Horoscop Leu/ Ascendent Leu

În zilele acestea te poți aștepta la conflicte cu cei dragi, răsturnări de situație și evenimente neprevăzute care au legătură cu casa și familia. Totodată, se pot activa niște traume mai vechi, inclusiv din copilărie, care au rămas ascunse până acum, iar acum ies la suprafață pentru a fi vindecate.

Horoscop Fecioară/ Ascendent Fecioară

Eclipsa de Soare din Scorpion poate aduce vesti șocante, dialoguri surprinzătoare și-ți pot ajunge la urechi niște informații care să te destabilizeze. Totodată, analizează-ți mai atent tiparele de raționament și încearcă să te detașezi de acele gânduri toxice care nu fac altceva decât să te ține pe loc din evoluție.

Horoscop Balanță/ Ascendent Balanță

Eclipsa de Soare se va petrece în sectorul banilor și poate aduce surprize și evenimente neașteptate ce țin de zona financiară. În cazul unor nativi poate fi vorba de situații salariale, iar în cazul altor nativi pot apărea probleme legate de o încasare. De asemenea, pot apărea cheltuieli neprevăzute și astrele te sfătuiesc să-ți schimbi modul în care îți câștigi și administrezi veniturile.

Horoscop Scorpion/ Ascendent Scorpion

Eclipsa de Soare se va petrece în zodia ta și poate veni cu schimbări în viața personală, de exemplu schimbări de atitudine, de identitate, personalitate. Poate aduce evenimente neașteptate care să te stimuleze la transformări, inclusiv în relația de cuplu. Poate scoate la suprafață frici, anxietăți, vicii, dependențe pentru a fi vindecate.

Horoscop Săgetător/ Ascendent Săgetător

Zilele acestea ai mai multă grijă la sănătatea ta, mai ales dacă este vorba de o problemă cronică. Evită să te surmenezi, să te obosești mai mult decât este cazul. Pe de altă parte, eclipsa te poate ajuta să te detașezi de trecut, de persoane și obiceiuri toxice. Ai nevoie să găsești un echilibru între rațiune și simțire pentru a face pace cu tine și trecutul tău.

Horoscop Capricorn/ Ascendent Capricorn

Eclipsa de Soare din Scorpion poate aduce surprize din partea prietenilor sau din partea asociaților. Te poți confrunta cu evenimente neașteptate care au legătură cu un proiect în care ești implicat. Pe de altă parte, s-ar putea să ieși dintr-un anturaj care nu te mai reprezintă. Tot acum teama de expunere s-ar putea să-și facă simțită prezența.

Horoscop Vărsător/ Ascendent Vărsător

Eclipsa de Soare se petrece în sectorul carierei tale și poate veni cu schimbări profesionale neașteptate și neprevăzute. Mulți nativi pot începe acum un proiect de la zero și chiar se pot la gândi la o reconversie profesională. Tot această eclipsă poate scoate la suprafață frica de afirmare, frica de a ieși în față.

Horoscop Pești/ Ascendent Pești

S-ar putea ca la această Eclipsa de Soare să ai parte de evenimente care să-ți dea peste cap niște principii de viață și să-ți schimbe sistemului de valori. Totodată, te poți aștepta la situații neprevăzute care au legătură cu o călătorie, cu un examen, cu un proces sau cu un context legat de acte.

Horoscopul zilei de 25 octombrie este realizat de astrologul Mădălina Manole și oferă previziuni complete pentru fiecare zodie bazate pe contextul astrologic al momentului.

