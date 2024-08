Horoscop 19-25 august 2024 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru, în cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele fiecărei zodii în parte, în luna august 2024.

Horoscop 19-25 august 2024

Planetele se întorc din drum, ca atunci când uiți ceva acasă sau prin vecini și devine brusc urgent. Săptămâna ce vine va fi a urgențelor sau a urgentărilor. Mercur retrograd se reîntoarce din drum și va reveni în Leu din Fecioară. Ce o fi uitat, oare? Ce ați uitat fiecare în viețile voastre sau ați crezut că ați abandonat, sau alții au ascuns sub preș…

Cei care au abandonat vor fi pe gânduri, unii pot neglija, alții pot rezolva și alții își vor aduce aminte brusc de chestiuni uitate. Important este să încercați să faceți ceva pentru a le rezolva. Ce așteptări are Mercur retrograd în Leu de la fiecare nativ? Diferă de la o astrogramă la alta. Atenție la drum! Dacă veți avea drumuri sau călătorii în această perioadă, aveți mare grijă.

Berbec / Ascendent Berbec

Mercur retrograd atenționează asupra unor chestiuni rămase ca discuții în coadă de pește. În principal cu cei mici, copiii sau nepoții, sau, și mai dificil, fără copii sau nepoți. La cei tineri vine cu probleme în amor. Provoacă incompatibilități, toarnă gaz pe foc, deci nu provocați. Rezolvați cu calm situațiile sau studiați, analizați sinastria.

Horoscop 19-25 august 2024. Taur / Ascendent Taur

Defectări și defecțiuni la chestiuni tratate superficial, asta anunță Mercur retrograd în Leu, atât din punct de vedere material, cât și uman. În sensul în care ceva în interior scârțâie, fie relația de familie, fie tu, ca și caracter, care nu observi și nu știi cum să corectezi.

Gemeni / Ascendent Gemeni

Ceva vă presează sau vă umbrește destinul pe aceste tranzite planetare. Da, normal că avem nevoie de umbră, dar nu pe destin! Deci nu gândiți așa, că ce e val, ca valul trece și că Mercur va reveni la sentimente mai bune. Este ca atunci când băgați gunoiul sub preș și, la un moment dat, se întâmplă ceva și lucrurile nu pot lua decât o întorsătură neașteptată. Nedescifrate, chestiunile pot duce destinul în acel con de umbră, după care apare furtuna, agonia. Descifrate, anunță armonie și revenire în forță. Unde sunt doi, puterea crește și beneficiile arată altfel.

Horoscop 19-25 august 2024. Rac / Ascendent Rac

Sistem de ecuații cu mai multe necunoscute pentru săptămâna ce vine! Și care are următoarea rezolvare: 1. dorințe vechi, de destin, îndeplinite și materializate; 2. autocunoaștere; 3. blocaj sau dilemă financiară, bancară, contractuală, investițională. Dacă există un astfel de blocaj, e un semnal de alarmă ca să nu mergem deloc spre risc sau temere, ci pe conștientizare și deblocare.

Leu / Ascendent Leu

„Ce nu ați înțeles?” sau „Ce a rămas nesoluționat?”, vă întreabă Mercur retrograd. Fiecare Leu are înscrise căile de ieșire, doar că Mercur are în bagaj cartonașe galbene, roșii, atenționări. Dacă evoluați și jucați corect, nu are ce să se întâmple.

Horoscop 19-25 august 2024. Fecioară / Ascendent Fecioară

Căutați modalități de soluționare a unor chestiuni apărute peste noapte sau din senin. Unele chiar au o amprentă karmică sau pot trena și reveni din vieți anterioare. De ce oare? Ca să fie înțelese, soluționate și să nu vă mai dea bătăi de cap pe viitor. Adică nu mai pune piedici pe venituri, câștiguri, iubiri, misiune de viață etc.

Horoscop săptămânal cu Mariana Cojocaru

Balanță / Ascendent Balanță

Mercur retrograd pune piedici în relațiile cu prietenii, cu copiii, relații de suflet, persoane influente. De ce? Apar lucruri de beneficii, de buzunar, cum se împart. Fiind înscrise așa, e clar că prietenii și copiii sunt un soi de susținător, un fel de alianță care se vrea profitabilă, în esență.

Horoscop 19-25 august 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

Two malefic kisses, cred că știți deja aspectul. Este vizibil la voi pe relațiile de iubire. Incompatibilitățile care vin sunt creionate cu Săgetător, Balanță, Pești și Leu. În esență poate sunteți compatibili cu aceste zodii, dar nu în zilele următoare.

Săgetător / Ascendent Săgetător

O perioadă cu freamăt pentru voi, chiar în doi, cu bariere pe examene, chestiuni care țin de business, de studii, de creativitate, de evoluție și de străinătate. Atenție mare dacă veți călători în străinătate. Se pare că o fereastră din destin, nu tot, pare a fi blocată. Mercur retrograd face un aspect de cuadratură cu Jupiter retrograd al vostru. Unul pare să fie destul de pozitiv, nu dă mare noroc, dar vă dă ceva.

Horoscop 19-25 august 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

Vești bune pentru voi, cei care aveți casa a 12a neafectată pe astrograma de la naștere. Fără dușmani, pentru că acolo lucrurile sunt destul de relaxate. Ceva cheltuieli neașteptate sau revenirea unor bunuri din străinătate, a unor persoane de peste mări și țări sau vești de la drum lung.

Vărsător / Ascendent Vărsător

Căsătoriții să își pună centurile de siguranță, drumul poate să fie anevoios, accidentat, cu denivelări sau curbe periculoase. Un fel de montagne russe în amor. Trebuie să vedeți care sunt căile de ameliorare, de calmare a spiritelor.

Horoscop 19-25 august 2024. Pești / Ascendent Pești

Diplomație la locul de muncă, zodie dublă, versus dispute. Voi alegeți. E posibil să fie din cauza concediilor. Schimbări bruște la locul de muncă, pe carieră, poate să anticipeze Mercur retrograd pentru cei care au ignorat sau au tot amânat anumite chestiuni importante. Risc de concedieri, prin urmare trebuie să rămâneți cu antenele ridicate și să nu deranjați, ci să discutați, să găsiți căi de soluționare, de detensionare.