Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
17 sept. 2025 | 17:30
de Ana Trotea

Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă

Ziua de 18 septembrie 2025 aduce energii puternice pentru toate zodiile, iar tranzitele astrale pot genera atât surprize plăcute, cât și provocări neașteptate. Unele semne zodiacale se vor bucura de reușite profesionale, în timp ce altele vor avea parte de momente tensionate în plan personal. Astrele scot în evidență mai ales zodiile de foc, dar și nativii din aer sunt vizați de schimbări.

Berbecii și Leii sunt în centrul atenției

Pentru Berbec, ziua aduce o veste bună legată de carieră sau de un proiect la care ai muncit intens. Poți primi aprecierea șefilor sau chiar o propunere de colaborare pe termen lung. Energia ta este la cote maxime, dar trebuie să ai grijă să nu intri în conflicte inutile.

Leii primesc un plus de vizibilitate și de recunoaștere. Astăzi poți avea parte de o surpriză din partea unei persoane dragi sau de un câștig neașteptat. Totuși, fii atent la cheltuieli, pentru că tentațiile sunt mari, iar buzunarul ar putea să nu reziste la cumpărături impulsive.

Gemenii și Balanțele au de făcut alegeri importante

Gemenii se confruntă cu dileme personale. O discuție mai veche revine în actualitate și trebuie să decizi dacă mergi mai departe sau pui punct. Nu te grăbi, cântărește bine opțiunile. Vei primi ajutor de unde nu te aștepți, iar finalul zilei poate fi mai liniștit.

Pentru Balanță, energia zilei aduce șansa unei schimbări în viața profesională. Poate fi vorba de un interviu reușit, o oportunitate nouă sau o decizie care îți poate aduce un pas înainte. Relațiile cu cei din jur se îmbunătățesc vizibil, dar ai grijă să nu devii prea critic.

Zodia care primește vești neașteptate

Astăzi, Săgetătorii sunt cei care primesc cele mai neașteptate vești. Poate fi vorba de o schimbare bruscă de planuri, o ofertă de călătorie sau chiar un telefon care îți poate influența viitorul apropiat. Chiar dacă totul pare imprevizibil, vei descoperi că această surpriză este în avantajul tău. Este un moment bun să ai încredere în intuiția ta.

Finalul zilei aduce liniște pentru zodiile de apă

Racii, Scorpionii și Peștii simt nevoia să se retragă în liniște. Pentru tine, 18 septembrie este o zi în care introspecția și discuțiile profunde pot aduce răspunsuri la întrebări vechi. Vei descoperi că familia și prietenii sunt sprijinul de care ai nevoie, iar micile conflicte se pot aplana cu ușurință.

