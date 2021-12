Horia Moculescu, conectat la aparat de oxigen. Informații de ultimă oră, în ce stare se află (exclusiv)

Marele compozitor Horia Moculescu are grave probleme de sănătate, fiind conectat la aparatul de oxigen. După cum a dezvăluit într-un interviu oferit recent, bărbatul suferă de o boală pulmonară, urmare a fumatului excesiv, care revine mereu în perioada rece. Fiica acestuia nu îl scapă deloc din ochi, cu atât mai mult cu cât „nivelul de oxigen scăzuse alarmant de mult“. În ce stare se află acum artistul, afli în rândurile de mai jos.

Horia Moculescu a rămas cu serioase probleme pulmonare în urma fumatului excesiv din anii tinereții, făcând în prezent un tratament, oxigenoterapie. Surse din anturajul artistului au dezvăluit pentru impact.ro că marele compozitor este conectat la un aparat de oxigen, fiica acestuia, Nadia, având grijă de el. Aparatul are rolul de a crește cantitatea de oxigen din sânge.

Horia este conectat la acest aparat mobil, prin două fire fixate în nas. Acum se simte cu mult mai bine, după oxigenoterapie, starea de sănătate s-a îmbunătățit simțitor, nu are nevoie de internare, fiica lui se speriase foarte tare“, au declarat prietenii lui artiști, care sunt la curent cu starea de sănătate a celebrului compozitor.

Boala pulmonară de care suferă artistul Horia Moculescu este una mai veche, reapărând în sezonul rece. Aceasta „atacă oamenii în vârstă“. Însuși bărbatul recunoștea într-un interviu acordat cu ceva vreme în urmă că se confruntă cu BPOC (n.r. Boală Obstructivă Pulmonară Cronică).

„Sunt o ţintă, pentru COVID-19, am peste 80 de ani, am un BPOC (n.r. Boală Obstructivă Pulmonară Cronică), o boală de plămâni dobândită cu încredere şi cu entuziasm după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă“, declara Moculescu.

Anul trecut, artistul a fost suspect de COVID-19, având toate simptomele specifice bolii.

„Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Spitalul Cantacuzino, a venit rezultatul și e tot negativ“, dezvăluia artistul, în 2020, pentru romaniatv.net.