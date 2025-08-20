Horia Moculescu a ajuns în scaun cu rotile. Legendarul compozitor este vizibil slăbit, fiica lui, Nidia, îi este principalul ajutor FOTO

Horia Moculescu, unul dintre cei mai mari compozitori ai României, a apărut recent într-un videoclip care a trezit îngrijorare în rândul fanilor săi. La venerabila vârstă de 87 de ani, maestrul se află într-o stare fragilă și se deplasează acum într-un scaun cu rotile. Totuși, chiar și în fața problemelor de sănătate, artistul nu și-a pierdut nici optimismul, nici simțul umorului care l-au consacrat.

Horia Moculescu, în scaun cu rotile

Imaginile, publicate pe rețelele sociale de compozitorul Mihai Alexandru, au devenit rapid virale. În clip, Moculescu apare alături de fiica sa, Nidia, care îi este sprijin de nădejde, și de prietenul său apropiat. Vizibil slăbit, îmbrăcat modest și cu un aer obosit, artistul a reușit totuși să transmită energie pozitivă și să glumească pe seama situației sale.

„Azi m-am dat cu căruciorul lui Mocu. Nidia e deja specialistă la parcări, deși am avut un mic accident cu un toc de ușă. Luni, dacă se mai răcorește, ieșim în Cișmigiu. Mocu vă salută!”, a scris Mihai Alexandru în dreptul videoclipului, care ulterior a fost șters.

Fanii au reacționat imediat și au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de susținere, dragoste și admirație pentru maestrul care a marcat decenii întregi prin compozițiile sale. „Îți dorim multă sănătate, maestre!”, „O legendă vie care merită tot respectul nostru”, „Generații întregi au crescut cu muzica ta” – acestea sunt doar câteva dintre reacțiile emoționante care i-au fost adresate.

Nidia Moculescu, un sprijin real pentru tatăl său

Deși starea lui de sănătate pare delicată, Moculescu a reușit să își păstreze optimismul și autoironia. A glumit pe seama scaunului său cu rotile, pe care l-a descris drept „o cheie către o viață mai ușoară”, iar atmosfera filmării a fost animată de râsete și de căldură. Faptul că Mihai Alexandru a testat la rândul lui căruciorul, stârnind amuzamentul celor prezenți, a demonstrat că artistul știe să găsească lumina chiar și în momentele dificile.

Rolul fiicei sale, Nidia, a fost remarcat de toți cei care au urmărit imaginile. Ea îl însoțește și îl ajută pe tatăl său în această perioadă grea, iar apropierea lor emoționantă a fost evidentă în clip. Pentru fanii compozitorului, acest detaliu a adus o doză de liniște: maestrul nu este singur și are alături oameni care îl iubesc necondiționat.

Totuși, prezența sa într-un scaun cu rotile rămâne un semnal că sănătatea lui Horia Moculescu s-a deteriorat în ultima perioadă. Deși nu au fost făcute publice informații medicale precise, fragilitatea vizibilă a artistului ridică multe semne de întrebare.

Cu toate acestea, energia lui pozitivă și sprijinul celor dragi îi pot da putere să treacă peste acest capitol dificil din viață. La scurt timp după ce a fost distribuit, videoclipul nu a mai putut fi accesat online, semn că, cel mai probabil, a fost șters de autor.