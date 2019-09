Horia Brenciu, mărturisiri neașteptate după prima ediție a sezonului 9 Vocea României. Ce a spus antrenorul de la PRO TV, după ce a revenit la masa juraților

Prima ediție a sezonului 9 Vocea României a fost difuzată vineri seara de postul de televiziune Pro TV, iar emisiunea a fost pe primul loc în topul audiențelor. Revenit în juriul show-ului, Horia Brenciu a postat un mesaj pe Instagram prin care le-a mulțumit fanilor care l-au urmărit la TV.

Horia Brenciu, mesaj pentru fanii care au urmărit Vocea României

Horia Brenciu a revenit în juriul de la Vocea României, emisiunea de la Pro TV. Prima ediție a noului sezon a rupt audiențele, iar Brenciu nu a uitat să le mulțumească celor care au stat cu ochii pe televizor vineri seara. Artistul a postat un mesaj pe contul personal de Instagram.

„Mulțumesc tuturor celor care au făcut ca ieri seara Vocea României sa fie lider de audiența. Mulțumesc colegilor mei Pavel, Irina, Smiley și Tudor pentru ca m-au primit cu brațele deschise in mijlocul lor și mulțumesc din suflet întregii echipe Pro TV pentru munca depusă pentru debutul celui de-al 9-lea sezon. Felicitări tuturor. Nu exista putere mai mare decât in echipa! It’s good to be back! The best it’s yet to come! Sa aveți un weekend de vis”, a scris juratul de la Pro TV pe rețeaua de socializare.

Instagram Horia Brenciu" width="839" height="527" srcset="https://playtech.ro/stiri/wp-content/uploads/2019/09/instagram.jpg 839w, https://playtech.ro/stiri/wp-content/uploads/2019/09/instagram-768x482.jpg 768w" sizes="(max-width: 839px) 100vw, 839px" /> Foto> Instagram Horia Brenciu

Înainte de difuzarea primului sezon din sezonul 9 Vocea României, Horia Brenciu a fost întrebat ce va face pentru a convinge concurenții să vină în echipa lui.

„Eeee… După cinci ani, nu știu dacă o să-mi fie atât de ușor cu argumentele… În orice caz, voi fi sincer și deschis. Voi promite exact ce pot să fac pentru ei. Voi promite sprijin, ajutor, multe ore dedicate, mulți profesori dedicați, piese care să-i pună în valoare și multă implicare. Și, evident, Sala Palatului”, a spus Brenciu.

Emisiunea Vocea României este difuzată de postul de televiziune Pro TV în fiecare zi de vineri, de la ora 20:30.