Horia Brenciu a dezvăluit marele secret al căsniciei sale. Ce face soția, de fiecare dată

Horia Brenciu a dezvăluit care este marele secret al căsniciei sale. Horia Brenciu este un tată devotat și spune că familia lui este pansament pentru orice, îl vindecă de toate. Horia Brenciu are patru copii, dintre care doar unul este biologic, dar se simte împlinit și fericit. În casa artistului nu există loc de certuri, ci doar doar de zâmbete.

Horia Brenciu, dezvăluiri din viața intimă. Ce îi face soția, de fiecare dată când are ocazia

Horia Brenciu a dezvăluit marele său secret în ceea ce privește căsnicia fericită pe care o are, scrie avantaje.ro. Horia Brenciu se iubește de mai bine de mai bine de 14 ani cu Alice Dumitrescu, iar împreună cresc patru copii, de care sunt tare mândri

În ceea ce o privește pe partenera lui, Alice Dumitrescu, solistul în vârstă de 48 de ani susține că o admiră foarte tare. „Îi admir viața, cariera, realizările, toate îndeletnicirile pe care le are prin casă și în afara ei și aici mă refer în special la grădinărit. Îi admir forța și răbdarea cu care ne ține pe mine și pe cei 4 copiii ai noștri în frâu. O admir și o ador pentru toate momentele matinale când mă cheamă la micul dejun. Și cred că o să mai am multe de admirat la ea, pentru că acele cursuri menționate mai sus sunt doar începutul”, a spus Horia Brenciu.

Horia Brenciu este o fire geloasă

Vedeta PRO TV Horia Brenciu recunoaște că este gelos, însă spune că nu prea se ceartă cu Alice, în locuința lor domnind doar „zâmbetele, chiotele și îmbrățișările”. Horia Brenciu a mai dezvăluit că după o relație de atât de lungă durată subliniază că încă mai au lucruri de descoperit la soția sa.

„Omul e un adevărat univers. Alice respectă regula asta. Nici eu nu fac rabat de la ea. Concluzia e că mai avem multe de descoperit și de experimentat”, a mai povestit Horia Brenciu.

Carantină cu cântec în casa lui Horia Brenciu

Izolarea împotriva virusului ucigaș din primăvară i-a oferit lui Horia Brenciu mai mult timp în preajma copiilor, iar ei nu au simțit deloc perioada grea prin care am trecut cu toții. „Copiii noștri au fost „afectați’ de mai multe îmbrățisari, ca de obicei. Cu noi, tot timpul acasă, cu toții am câștigat în dragoste, în amintiri și în sentimente.

Am adus acasă câteva instrumente de la Academia de arte și am cântat și am dansat, până am epuizat toate cântecele din lume. După aceea, am trecut la compoziție… Am jucat fotbal și ping pong, am făcut lecții și proiecte cu Mina, am gătit, am citit, am făcut teatru de păpuși, am plantat roșii, castraveți și ardei, trandafiri și lavandă (asta mai mult Alice cu fetele). Am jucat table și iar am cântat. Pe scurt, a fost o carantină cu cântec”, a mai povestit Horia Brenciu.