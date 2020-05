Cum s-a izolat la domiciliu Horia Brenciu alături de Doru Bucătarul. ”Copiii sunt încântați de el”

Horia Brenciu se află și el izolat la domiciliu, dat fiind criza sanitară pe care o traversăm. Cu toate că a fost nevoit să renunțe la concerte, pentru că toate evenimentele s-au suspendat pentru moment, continuă să se distreze de minune și să le facă zilele fericite copiilor săi, alături de Doru Bucătarul.

Vedeta de la Pro TV nu se plictisește de nicio culoare acasă. Acesta se bucură mai tare decât niciodată de compania copiilor săi pe care îi are în vizor acum mult mai mult decât înainte de pandemia de coronavirus. Pentru a-și fascina mezinii familiei, solistul l-a inventat pe Doru Bucătarul. Micuții așteaptă cu sufletul la gură aventurile păpușii mânuite de Brenciu. Atunci când nu se pune la mintea copiilor, Brenciu devine un adevărat gospodar și îi este un sprijin enorm soției sale ajutând-o cu treburile casnice.

„De peste o lună jumătate stau cu ai mei în casă noastră și ca orice familie respectabilă, în perioada asta am șters praful, am udat florile, am aranjat cărți, haine și mobilă. Toate astea de două ori. În plus, am mai jucat ping pong, maccao, șah, table, badminton, tenis, baschet, volei, handbal, fotbal și cricket. Majoritatea activităților sportive de mai sus s-au petrecut în living. Și mai am de adăugat vreo câteva nebunii, dar ca să nu stai toată ziua cu mine, trecem la următoarea întrebare”

Horia Brenciu (Sursa: click.ro)