Helmuth Duckadam a fost operat pe cord deschis la Spitalul Universitar. Cum se simte acum „Eroul de la Sevilla”

Helmuth Duckadam, astăzi în vârstă de 65 de ani, este unul din exponenții unei generații excepționale din anii 80, „Eroul de la Sevilla”, care aducea Cupa Campionilor acasă, alături de colegii de la Steaua. Din păcate, veștile despre stare sănătății sale nu sunt bune, având în vedere că Helmuth Duckadam a fost operat pe cord deschis la Spitalul Universitar. Ulterior, medicii care l-au operat au explicat cum se simte acum „Eroul de la Sevilla”.

Cu o viață plină, dedicată sportului cu balonul rotund, odată ca portar și recunoscut ca fiind „Eroul de la Sevilla”, și ulterior ca un fin observator, Helmuth Duckadam nu mai are nevoie de prezentări. Toată lumea știe cine este și ce a reușit să facă într-o seară legendară de 7 mai 1986.

Dar, acum, ajuns la venerabila vârstă de 65 deani, se pare că are mari probleme de sănătate. Aceste probleme au dus și la intervenția chirurgicală din aceste zile, având în vedere faptul că Helmuth Duckadam a fost operat pe cord deschis la Spitalul Universitar.

Conform medicilor specialiști, intervenția nu afost una ușoară, fiind vorba despre „o operație de protezare a rădăcinii aortice (Operaţia Tiron David V) cu plastie de valva aortică”, explică medicii care l-au operat.

Deși operația nu a fost una ușoară, existând riscurile apariției unor complicații, medicii spun că pacientul lor, „Eroul de la Sevilla” este în afara oricărui pericol, și că operația a fost un real succes. De altfel, interpelat de cei de la Orange Sport, fostul portar al echipei de legendă Steaua București avea să declare că:

„Mă simt bine, nu am avut niciun fel de emoţie, am ştiut că sunt pe mâinile unui medic excepţional. Acum sunt în salon, însă am dureri foarte mari. Va urma o recuperare care va dura aproximativ trei luni, dar important e că totul s-a terminat cu bine” , a spus Helmut Duckadam, conform Orange Sport.