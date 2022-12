Harry, acuzaţii grave la adresa Prinţului William şi a lui Kate Middleton. E scandal uriaş în Familia Regală: „A ţipat la mine”

În documentarul lansat recent, ducii de Sussex continuă șirul dezvăluirilor șocante despre perioada petrecută în Marea Britanie. De această dată, Harry a fost cel care a adus acuzații grave la adresa Prinţului William şi a lui Kate Middleton, declanșând un scandal uriaș în Familia Regală.

Ultimele trei episoade ale documentarului produs de Netflix despre viața ducilor de Sussex au avut premiera în urmă cu puțin timp pe platforma de streaming. Așa cum era de așteptat, ele conțin acuzații șocante și noi atacuri la adresa Familiei Regale a Marii Britanii, țintele principale fiind Prințul și Prințesa de Wales.

Harry și Meghan Markle susțin că atmosfera în interiorul Familiei Regale s-a schimbat după primul lor turneu în Australia, dând de înțeles, fără a o spune direct, că Regina Elisabeta a II-a ar fi fost nemulțumită de popularitatea cuplului, ei find mai iubiți de public decât moștenitorii coroanei, William și Kate.

În documentar se folosește des expresia „membrii seniori ai Familiei Regale” care face de fapt referire la Regina Elisabeta, Prințul Philip, Prințul Charles (la vremea respectivă), Prințul William, Kate Middleton, Prințul Edward și Ducesa Sophie de Wessex și Prințul Andrew.

Harry face acuzații grave la adresa Prințului William și a lui Kate Middleton, susținând că fratele său mai mare l-a presat (n.r. termenul utilizat de Harry in documentar este „bullying”) să părăsească Familia Regală și chiar ar fi dat anumite informații presei, în timp ce Regele Charles ar fi spus minciuni despre el și a divulgat unor jurnaliști schimburile de emailuri dintre ei.

„Există scurgeri de informații, dar există și povești plantate. Și să văd că echipa de presă a fratelui meu face exact lucrul pe care am promis că noi doi nu îl vom face niciodată, a fost sfasietor”, a spus Harry, fără să dea exemple.

Ducele de Sussex vorbește despre un episod șocant, o întâlnire pe care a avut-o la Sandringham, după ce s-a aflat despre planurile cuplului de a părăsi Familia Regală, și la care au participat Regina Elisabeta a II-a, William și Charles.

„A fost terifiant să îl vad pe fratele meu țipând și urlând la mine și pe tatăl meu spunând lucruri care nu erau adevărate, iar bunica mea să stea liniștită acolo și să ia totul în considerare.

După ce m-am urcat în mașină, după întâlnire, mi s-a spus că va fi emisă o declarație de presă comună care a fost făcută în numele meu și al fratelui meu, care dezmințea povestea despre faptul că William ne-ar fi intimidat/hărțuit ca să ne scoată din Familie. Nu mi-a venit să cred. Nimeni nu-mi ceruse permisiunea de a-mi pune numele pe o astfel de declarație.

Am sunat-o pe M [Meghan] si i-am spus, iar ea a izbucnit in lacrimi. Pentru ca, in patru ore, au fost fericiti sa minta pentru a-l proteja pe fratele meu si totusi, timp de trei ani, nu au fost niciodata dispusi sa spuna adevarul pentru a ne proteja pe noi.”