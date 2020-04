Harrison Ford, de nerecunoscut la 77 de ani. Imaginile care i-au îngrozit pe fanii din întreaga lume

Celebrul actor Harrison Ford este de nerecunoscut la 77 de ani! Starul de la Hollywood și-a speriat fanii, la ultima ieșire din casă, care este tot mai rară, mai ales de când noul virus a atins și Statele Unite ale Americii.

Harrison Ford, de nerecunoscut la 77 de ani

Actorul nu a ținut cont de autoizolare și disnțare socială și a fost văzut în cartierul în care locuiește din Los Angeles. Vedeta a mers la un vecin, unde a jucat câteva partide de tenis de câmp. Acesta a fost văzut fără mască și este posibil săprimească acasă chiar și o amendă de la poliția locală.

Îmbrăcat într-o ţinută sport, Ford s-a deplasat către casa vecinului său îmbrăcat într-o ținută sport, accesorizat cu o bandană pe cap și ochelari de soare. La aproape 80 de ani, Harrison încearcă încă să ţină ritmul, dar momentele în care reuşeşte par tot mai rare. Actorul a slăbit vizibil, s-a gârbovit şi pare că se deplasează tot mai greu.

Averere colosală pentru Harrison Ford

Harrison Ford va sărbători în luna august a acestui an zece ani de la nunta cu Calista Flockhart. Cei doi s-au întâlnit la Globurile de Aur în 2002 şi au rămas împreună. Au adoptat şi un băiat, pe Liam, care astăzi are 19 ani. În plus, Harrison are alţi patru copii, Bill în vârstă de 52 de ani, Willard, 50 de ani, Malcolm, 32 de ani, şi Georgia, în vârstă de 29 de ani. Aceştia provin din căsătoriile pe care Ford le-a avut înainte de Calista, cea cu Mary Marquardt şi cu Mellis Mathison.

Harrison Ford este unul dintre cei mai respectati actori americani, care in cariera sa intinsa pe 6 decenii a definit genul filmelor de aventura si a creat doi dintre cei mai mari eroi: Han Solo in Star Wars si Indiana Jones in seria cu acelasi nume. Averea actorului se ridică la aproape 5 miliarde de dolari.