Hairstylistul vedetelor analizează coafurile veșnicelor rivale Andreea Marin și Mihaela Rădulescu. Unde greşesc cele două şi ce fac corect EXCLUSIV

Andreea Marin (49 de ani) și Mihaela Rădulescu (54 de ani) arată dintotdeauna ca scoase din cutie, având grijă până la cel mai mic detaliu, în aparițiile publice. În ciuda eforturilor, cele două mari prezentatoare de televiziune, aflate într-o veșnică rivalitate, încă nu au atins perfecțiunea. În exclusivitate pentru Playtech știri, celebrul hairstylist al vedetelor Adi Constantin le-a analizat coafurile actuale. Iată unde greșesc și ce sfaturi de înfrumusețare le oferă, pentru un look de nota 10!

Sfat pentru Andreea Marin: ”Pentru a avea mai multe variante!”

Adi Constantin, vestitul hairstylist al vedetelor, a pus, sub lupa specialistului, tunsorile prezentatoarelor de televiziune Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, ambele fiind etalon de frumusețe, în showbizul românesc. Am aflat, cu acest prilej, dacă Andreea Marin a ales inspirat coafura, dar și culoarea părului. O avantajează actualul look?

”Cu siguranță, Andreea Marin are o tunsoare în tendințe, însă, în egală măsură, o avantajează puțin și părul mai lung, pentru a avea și mai multe variante în ceea ce privește coafatul!”.

Ce culoare să evite, pe viitor, Andreea Marin?

Adi Constantin o mai sfătuiește, pe Andreea Marin, prin intermediul Playtech Știri, și ce culori de păr să aleagă, pe viitor, pentru un aer tineresc. Îi atrage atenția să nu se întoarcă la look-ul de la debutul în televiziune:

”Nuanțele închise o avantajează mai mult, decât toate aceste blonduri, pe care de câțiva ani le abordează. Nicidecum nu mă refer să se întoarcă la negrul care a consacrat-o, dar nuanțele de șaten ciocolatiu pot fi o variantă ”wow!”, mai spune Adi Constantin, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Despre look-ul Mihaelei Rădulescu: ”O avantajează enorm!”

Hairstylistul Adi Constantin ne-a menționat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și care sunt punctele forte ale Mihaelei Rădulescu, privind actuala tunsoare. Ea este, de departe, adepta naturaleții, astfel că își poartă cu mândrie părul ondulat:

„Mihaela Rădulescu are un păr ondulat natural, pe care l-a purtat așa cum este el, de la Mama Natură, cu multă mândrie. Îi vine superb, în egală măsură, și acel coafat, la perie, pe clipsuri, coafat, buclele lejere. O avantajează enorm”.

Adi Constantin, cu studii de specialitate în Anglia și în Dubai, și care deține un salon de înfrumusețare în București, are și un sfat valoros, pentru Mihaela Rădulescu. Iată ce nuanțe trebuie să evite, cu desăvârșire, mai ales că a trecut de pragul de 50 de ani, ca vârstă:

”Ideal ar fi să renunțe definitiv la nuanțele închise, precum negrul, și să aleagă tonurile de maro, coffee Brown, Eva Longoria poate fi un reper”, a mai menționat Adi Constantin, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Andreea Marin și Mihaela Rădulescu fac parte din ”Generația de Aur” a televiziunii, ele fiind, încă de la debut, într-o permanentă competiție. Andreea Marin a cunoscut celebritatea cu emisiunea ”Surprize, surprize!” (TVR), iar Mihaela Rădulescu a avut un succes uriaș cu show-ul ”Duminica în familie” (Antena 1). Ce au în comun cele două vedete? Ambele au bifat câte un divorț răsunător de solistul Ștefan Bănică Jr.