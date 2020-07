Hagi, pus pe glume după 5-0 cu Voluntari. Declaraţia prin care îl bagă la cheltuieli pe Gică Popescu

Viitorul Constanţa a reuşit cea mai spectaculoasă victorie din acest sezon, scor 5-0, împotriva celor de la Academica Clinceni. Formaţia lui Gheorghe Hagi îşi consolidează prima poziţie în play-out, iar oaspeţii ajung la două eşecuri consecutive. Rivaldinho şi Iancu au reuşit fiecare câte o dublă, iar „Regele” şi-a lăudat jucătorii pentru inspiraţia din ofensivă.

Gheorghe Hagi, mesaj pentru Gică Popescu: „Trebuie să aducă nişte prime la băieţi”

„Astăzi am fost norocoşi, am avut atacanţi în formă. De când a început play-out-ul avem aceleaşi cifre. Am dominat, am avut posesie, mereu am controlat jocul, ne-am făcut jocul, dar, câteodată, acolo, în atac, nu am fost aşa de incisivi. Astăzi am avut şansă. Am arătat o mentalitate foarte bună, pentru că pericolul nostru era, când nu am intrat play-off, să cădem. Singura mea grijă a fost să îi menţin din punct de vedere mental conectaţi, să ne facem jocul”

După consideraţiile tactice, Gheorghe Hagi a avut şi un mesaj pentru Gică Popescu. I-a transmis preşedintelui clubului că ar trebui să aducă nişte prime pentru jucători după acest succes. „Regele” a continuat în acelaşi ton şi a spus că s-a temut că va fi demis după ce a ratat calificarea în play-out.

„Am vorbit şi cu preşedintele acum, era supărat pe mine la început, că nu am intrat în play-off… Poate să mă dea afară acum, în vară. Cine ştie ce se poate întâmpla. Am vorbit cu el, am spus că trebuie să aducă nişte prime la echipă”, a mai spus Gheorghe Hagi pentru Telekom Sport.

După acest rezultat, Viitorul are 38 de puncte, cu zece mai multe decât FC Voluntari, a doua clasată din playout. Voluntariul a cedat partida de astăzi, cu Hermannstadt, scor 1-2. După două eşecuri consecutive, Academica Clinceni are 26 de puncte şi tremură pentru salvarea de la retrogradare. CSMS Iaşi, echipa de pe locul de baraj, are 21 de puncte şi un meci mai puţin disputat.