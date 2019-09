Guvernul PSD va ajunge la votul Parlamentului, când are chef Dăncilă: ”Nu-mi este teamă”

Viorica Dăncilă și al său guvern au mari șanse să iasă ”basma curată” din criza politică din ultimele săptămâni. Chiar și așa, premierul are emoții să ajungă la votul de încredere din partea Parlamentului.

În teorie, în cazul unei restructurări a Guvernului, în contextul în care președintele Iohannis refuză să numească noi miniștri, Viorica Dăncilă trebuie să apeleze la votul de încredere al Parlamentului. Cu cât amână mai mult acest proces, cu atât se acutizează mai tare problemele derivate din lipsa unor persoane în fruntea unor ministere. Trecând însă peste consecințe, premierul este foarte reticent în a face o promisiune legată de momentul în care își va duce Guvernul în parlament pentru aprobare.

S-a pus de curând problema unui vot în Parlament pe parcursul zilei de miercuri, săptămâna viitoare. Din păcate, nu a durat mult până când data respectivă să fie pusă sub semnul întrebării. „Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o”, a declarat Dăncilă, în declarația de presă de joi seara, de la PSD, însă a refuzat să răspundă la întrebarea când.

Pentru a amplifica zvonurile conform cărora Dăncilă nu va ajunge prea curând în Parlament, un lider PSD a făcut o declarație cât se poate de clară pentru Hotnews. ”Într-un termen rezonabil, pe care îl alegem noi.”, a menționat sursa citată.

Social-democrații vor să aștepte decizia CCR. Curtea Constituțională a României a fost sesizată după refuzul președintelui de a numi miniștrii interimari. Abia apoi va lua o decizie. Între timp, încearcă să-și cârpească majoritatea cu defectorii din ALDE cu care se negociază via Teodor Meleșcanu.

Mai mulți lideri din PSD sunt reticenți să se arunce la un termen legat de votul de încredere din Parlament, iar acest gest pare să fie din frică. „Se vede că doamna Prim-ministru se teme de un vot în Parlament și încearcă să tragă de timp. În același fel, se vede că, de fapt, PSD, într-un mod jalnic, se agață de putere, tergiversează o procedură care este explicit și clar solicitată în Constituție”, a declarat Iohannis.

De partea cealaltă a baricadei, Dăncilă trage discret de timp. „Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o. Cu atât mai mult cu cât am arătat la votul din Senat de acum 2 zile că avem majoritate. Nu fugim de Constituție așa cum o face președintele, nu fugim de responsabilitate și nu vom da înapoi”, i-a răspuns Dăncilă președintelui. Ca referință, viitorul guvern are nevoie de 233 de voturi în parlament pentru a devenit legitimp.