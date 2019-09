Dăncilă nu să lasă bătută: soluția creativă să păstreze Guvernul, fără votul parlamentului

Viorica Dăncilă joacă pe zece fronturi în același timp, iar soluțiile creative la care s-a gândit s-ar putea să scoată PSD-ul din criză, iar ea s-ar putea să rămână cu Guvernul.

La scurt timp după ce Tăriceanu și al său ALDE au ieșit din coaliția de guvernare, lucrurile nu păreau foarte roz pentru Viorica Dăncilă. Mulți s-au grăbit să afirme că acesta va fi sfârșitul PSD-ului și că nu ar trebui să dureze foarte mult până când vom avea un alt Guvern în fruntea statului. Realitatea se pare însă că va fi cu totul alta, iar Dăncilă s-ar putea descurca singură să-și pună planul în aplicare, fără votul de încredere din partea parlamentului.

În contextul în care președintele Iohannis nu-i aprobă noii miniștri, Dăncilă vrea să ceară parlamentului un vot pentru un guvern restructurat. Practic, dacă nu poate să obțină miniștrii pe care și-i dorește, va repartiza sarcinile la cei pe care îi are deja. Premierul vrea să rămână cu 19 miniștri în cabinet, față de cei 29 care sunt acolo în prezent. Informația a fost confirmată pentru Hotnews de către surse din PSD, iar votul ar urma să aibă loc miercurea viitoare.

„Am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat că nu ne este teamă. (…) Ne dorim să avem votul de încredere al Parlamentului, dar dacă nu-l obținem, Guvernul nu cade (…) Am vorbit în varianta în care mergem pe restructurare, mergem pe 19 miniștri plus premierul”, a declarat și Dăncilă, după Comitetul Executiv, precizând că o decizie se va lua după discuțiile cu parlamentarii, dar și în CEx.

În ceea ce privește tensiunile dintre Dăncilă și Ponta, premierul nu refuză suportul din partea grupului parlamentar condus de fostul premier. „Ne bucurăm dacă parlamentari de la Pro România susțin Guvernul”, a comentat ea, răspunzând unei întrebări potrivit căreia colegi ai săi de partid susțin că Pro România nu înseamnă doar Victor Ponta.

În privința posibilității obținerii unui vot de încredere în parlament, primele calcule nu sunt optimiste. PSD are în prezent 203 de parlamentari, dar pentru a obține încrederea Parlamentului și pentru a-și valida Guvernul are nevoie de 233 de voturi. Surse social-democrate au explicat pentru HotNews.ro că nu s-au terminat negocierile cu parlamentarii din opoziție și că, până la această oră, nu au numărul necesar de voturi pentru a valida Executivul condus de Viorica Dăncilă.