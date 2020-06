Guvernul Orban, investiție de zeci de milioane de euro în România! Anunțul de ultimă oră

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat astăzi că orașul va avea un stadion ultramodern și va costa 75 de milioane de euro. Dezvăluirea a fost făcută după o întâlnire avută cu Ludovic Orban, având susținerea Guvernului pentru finanțarea arenei.

Zeci de milioane de euro din partea Guvernului Orban

Chirica a oferit toate detaliile despre noul stadion, care va avea 25.000 de locuri, într-un interviu pentru prosport: „Legat de finanțare, am avut o discuție directă cu premierul României Ludovic Orban, am discutat direct despre stadionul de la Iași și a spus că este dispus să susțină acest stadion, mai ales că noi îl gândim ca un complex regional. Promisiunile privind construcția stadionului au venit din gura premierului Orban și de asta am și spus-o. Ca să nu se răcească și ca să nu apară nicio discuție am avut și martori, pe ministrul Costel Alexe. Deci sunt trei persoane care au discutat împreună acest aspect și am încredere că priectul va fi pus în aplicare”.

Ce fonduri vor fi folosite pe lângă cele ale Guvernului? Primarul a explicat cu lux de amănunte: „Este gândit totul în cel mai mic amănunt. Structura stadionului a fost deja făcută de către proiectanți, noi trecem deja la proiectul tehnic. Până la final de septembrie proiectantul ne predă la nivelul studiului de fezabilitate, urmând ca până la nivelul lunii octombrie să primim și proiectul tehnic de execuție. Imediat după aprobarea indicatorilor de către Consiliul Local Iași, voi depune documetația la Guvernul României. Am vorbit și la nivelul fondurilor europene. Și, dacă va fi nevoie, și prin surse locale, și prin surse atrase din împrumuturi pentru ca aceste proiecte să demareze. Vreau să îi asigur pe ieșeni că nu mai vorbesc despre proiecte fără să pun proiectul pe masă. Acum am pus proiectul pe masă, știm valoarea, știm unde vrem să-l facem, pe Moara de Vânt, știm cât costă. Am deviz, am calcule, am structuri deja calculate”.

Cum va arăta și cât va costa noul stadion din Iași

Mihai Chirica a dezvăluit amănunte și despre noua arenă din Moldova: „Chiar în această săptămână a venit echipa de proiectanți și pentru stadion, și pentru sala polivalentă. Stadionul va fi clasificat UEFA de clasă 4, deci permite orice meci internațional, la orice nivel. Are circa 25.000 de locuri, are o arhitectură deosebită, va fi ceva unic. Se lucrează la devizul general, costul mediu per scaun va fi între 2500 și 2800 de euro, ceea ce înseamnă că acest stadion se va duce spre 75-76 milioane de euro.

Arena Națională a costat la prima strigare 208 milioane de euro și are 50.000 de locuri, al nostru ar fi la mai puțin de jumătate și are jumătate din scaune. Noi gândim acest stadion ca un complex regional, nu vrem să-l ținem doar pentru noi. Dacă vor apărea cluburi la nivelul regiunii Nord-Est care vor trebui să joace meciuri internaționale, vom fi deschiși acestei colaborări și proiectul să intre cu finanțare cât se poate de repede”