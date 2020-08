Guvernul Orban, decizie fără precedent. Blochează legea pentru că „pedofilii sunt discriminați”

Guvernul a blocat mărirea pedepselor pentru pedofili, trimițând legea la CCR, pentru că agresorii sexuali sunt discriminați în noua lege.

Guvernul Orban, decizie incredibilă. A blocat legea pentru că „pedofilii sunt discriminați”

În urmă cu o lună, Parlamentul a adoptat, o lege care majorează pedepsele pentru pedofili, astfel încît aceștia aveau mai multe șanse să fie condamnați. Lege prevede că aceia care au violat sau au abuzat sexual copii nu vor scăpa niciodată de răspunderea penală, prin prescrierea faptei. Guvernul spune că este un tratament discriminatoriu, astfel încât a fost sesizată Curtea Constituțională, promulgarea legii fiind astfel blocată. Sesizarea va fi analizată de CCR pe 30 septembrie.

Astfel, în prezent, cei care comit infracţiunea de act sexual cu un minor pot fi pedepsiți cu o condamnare de doar 2 ani de închisoare, chiar dacă victima e foarte mică, uneori sub vârsta de 13 ani. De asemenea, instanţa poate decide suspendarea executării pedepsei, iar agresorul nu va face nicio măcar zi de puşcărie.

Pedofii pot scăpa de pușcărie

În plus, dacă victima are între 13 și 15 ani, pragul minim scade la un an. Pedeapsa este de la unu la 5 ani şi mulţi dintre pedofili primesc condamnări cu suspendare. Prin urmare, cei condamnați sunt trimişi să facă muncă în folosul comunităţii în şcoli sau în centre de plasament, exact în preajma posibilelor victime, copiii.

Camera Deputaţilor a votat o legea care modifică Codul Penal şi majorează aceste pedepse, astfel încât ele să fie executate doar în închisoare. Cu câteva zile înainte ca preşedintele României să promulge legea, Guvernul a reclamat la CCR că ea “ridică unele probleme de constituţionalitate”. Noua lege prevedea că violul şi actul sexual cu un minor devin imprescriptibile.

Legea prevedea că agresorii vor putea fi trași la răspundere oricând

Asta înseamnd că violatorii şi cei care abuzează sexual minori vor putea fi traşi la răspundere oricând, indiferent de cât timp trece de la data comiterii faptelor şi până la momentul în care sunt prinşi, dovediţi şi condamnaţi.

”Această reglementare poate ridica probleme din perspectiva raportării la art.16 din Constituţie (n.r. – egalitatea în drepturi)”, susţine Guvernul, care a sesizat CCR.

Ce se spune în sesizarea către CCR

”Soluţia legislativă aleasă pare arbitrară şi discriminatorie faţă de persoanele care săvârşesc infracţiunile de viol sau act sexual cu un minor”, argumentează Guvernul în sesizarea CCR, semnată de Ludovic Orban.

Guvernul a admis că ”infracţiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale au un specific aparte şi că, din cauza traumelor provocate victimelor, în multe cazuri trece o perioadă considerabilă de timp până când acestea pot aduce la cunoştinţa organelor judiciare fapta comisă”, dar critică imprescriptibilitatea faptelor ”din perspectiva autorului infracţiunii”.