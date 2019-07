Guvernul nu mai poate ascunde realitatea. Cât de gravă este situația economică a României, potrivit Ministerului Finanțelor

Situația economică a României este pe pantă abruptă. Guvernul nu mai poate ascunde realitatea. Deficitul bugetar a explodat, iar nivelul atins este cel mai mare din ultimii 8 ani.

Bugetul general construit a încheiat primele cinci luni ale anului curent cu un deficit de 1,4% din Produsul intern brut (PIB), anume de 14,7 miliarde de lei, suma fiind cel mai semnificativ sold negativ din ultimii 8 ani. În contextul în care, după primele patru luni ale anului, deficitul bugetului consolidat a fost de 11,4 miliarde de lei, respectiv de 1,1 din PIB, ceea ce înseamnă că, în mai, soldul negativ a fost de 3,3 miliarde de lei. Conform datelor oferite de Ministerul Finanțelor, un nivel asemănător al deficitului a fost înregistrat în primele cinci luni din 2011, perioadă în care acest indicator a reprezentat 1,36% din PIB.

Luni, Ministerul Finanțelor Publice a transmis că veniturile bugetului general consolidat s-au majorat cu 11,6% la cinci luni și cheltuielile au consemnat un avans de 16,3%. Conform Finanțelor, se înregistrează creșteri, față de aceeași perioadă a anului trecut, în cazul încasărilor din contribuții de asigurări, +18,5%, TVA, +12,8%, nefiscale +11,5%, accize +5,6%. De subliniat este că încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de evoluția efectivului de salariați din economie, a salariului minim pe economie, a câștigului salarial mediu brut, dar și de condițiile legislative noi legate de transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, ce sunt reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Teodorovici: ”Nu vă mai luați după ce spun cei din Opoziție”

De asemenea, s-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu un procent de 7,9% pe fondul reducerii, din data de 1 ianuarie a anului 2018, și a cotei impozitului pe venit de la 166 la 10%. Măsura cea din urmă s-a reflectat în încasări începând cu februarie 2018. Despre situația dezastruoasă a vorbit și Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor.

„Nu vă mai luaţi după ce spun cei din opoziţie, care spuneau şi anul trecut la fel despre deficitele de la început de an, s-a demonstrat foarte clar că la finalul anului, politica noastră de a avea un deficit pe timpul anului liniar s-a demonstrat că a fost o abordare corectă. Nu am depăşit anul trecut ce ne-am angajat, la fel şi în acest an. Este la cinci luni 1,4 deficitul şi se va păstra ceea ce noi am spus în 2018 şi anume 2,76”, a declarat Teodorovici.