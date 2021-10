Guvernul Cîțu, out de la conducere. Câte voturi au strâns partidele PSD-USR-AUR împotriva lui

Zilele guvernului condus de Florin Cîțu sunt numărate, cel puțin până mâine, când se va vota moțiunea depusă de PSD. În ședința reunită a celor două camere ale Parlamentului României, mâine PSD speră să demită guvernul. Motivațiile aduse în moțiune sunt gestionrea dezastruoasă a economiei și deciziile luate în ultimele luni. Alături de PSD s-au alăturat și cei din alianța AUR și foștii parteneri de guvernare, USR PLUS.

Marcel Ciolacu și PSD convinși că moțiunea va trece

La algerile parlamentare din 2020 PSD a câștigat 157 de mandate, 47 la Senat și 110 pentru Camera Deputaților. Cu alte cuvinte PSD are majoritate, cel puțin la mandatele de deutați. În Senat, în schimb, are nevoie de qvorum pentru a putea vota unanim moțiunea de cenzură depiusă la finele săptămânii trecute.

În ziua depunerii Marcel Ciolacu și partidul pe care-l conduce, PSD, erau convinși cî vor reuși să facă qvorumul pentru mâine. Lucrurile au luat un traseu dramtic pentru noul lider PNL Florin Cîțu, după ce au fost anunțați parlamentari din cadrul aceluiași partid, dar susținători ai lui Ludovic Orban, că sunt de partea PSD în acest demers.

Surse din interiorul foștilor parteneri de coaliție, USR PLUS, spun că vor fi prezenți mâine în Parlamentul României, și că vor vota și ei moțiunea de cenzură. La parlamentarii PSD, dacă e să luăm în calcul configurația actuală, s-ar mai adăugat cei 25 de senatori și 55 de deputați USR PLUS, asta ar însemna 237 de voturi pentru moțiune. Cu toate astea, spun aceleași surse, USR PLUS s-ar putea baza doar pe 80 de reprezentați. Asta ar însemna doar 157 de voturi. La această cifră mai adăugam cei 43 de reprezentanți AUR în Parlament, și ar însemna 280 de voturi.

UDMR ar putea înclina balanța. Ciolacu pune presiune pe parlamentarii nedeciși

UDMR, care are reprezentare în Parlament cu 29 de parlamentari, a anunțat că va fi prezent la vot, dar nu va vota împotriva actualului guvern. Mai sunt alți 18 parlamentari ai minorităților de partea lui Florin Cîțu, iar PNL are în total 137 de parlamentari. Asta ar însemna, în cazul în care vreun parlamentar PNL nu va vota moțiunea, un total de 181 de voturi pentru guvernul lui Florin Cîțu.

Baremul minim de trecere a moțiunii este de 234 de voturi, iar surse din interior spun că sunt anunțate 280 de voturi de partea lui Marcel Ciolacu. Dacă scenariul preconizat de PSD este acesta, mâine moțiunea de cenzură, și implicit demiterea lui Florin Cîțu, ar trece fără niciun fel de împotrivire. În cele ce urmează vă prezentăm numărul de parlamentari, rămânând ca mâine să aflăm configurația reală a voturilor și dacă moțiunea depusă de PSD va trece sau nu.

PSD – 157 de parlamentari

PNL – 134 de parlamentari

USR – 80 de parlamentari

AUR – 43 de parlamentari

UDMR – 29 de parlamentari

Minorități – 18 parlamentari

Neafiliați – 5 parlamentari (un parlamentar dat afară din UDMR, 4 foști-AUR)

Total: PSD – USR – AUR – 280 de parlamentari