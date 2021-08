Gustări cu mai puțin de 200 de calorii. 7 rețete rapide și delicioase pentru orice român

Dacă vrei să slăbești, ar trebui să știi există gustări delicioase pe care să le iei între mese. Nu au multe calorii și conțin multe vitamine.

Ar trebui să iei în considerare opțiuni de alimente care să îți ofere senzația de sățietate. Axează-te în special pe fructe, legume și carne slabă. Ca regulă, ar trebui să consumi cât mai puține alimente procesate.

Gustări sub 200 de calorii

Iată câteva gustări sub 200 de calorii pe care să le consumi pe parcursul zilei.

Măr și brânză de vaci

Un măr tăiat feliuțe peste care să pui brânză de vaci proaspătă sau bulgărași de brânză este soluția ideală dacă ți-e foame între mese.

Ambele alimente au indice caloric mic și sunt sățioase. În plus, vin la pachet cu o mulțime de nutrienți.

Înghețată din iaurt și fructe. Pur și simplu ia un iaurt natural și adaugă fructe de pădure sau orice fruct tăiat în bucățele în el. Amestecă bine și pune la congelator. Ai obținut o gustare sănătoasă și cu puține calorii.

În plus, iaurtul conține probiotice, care reglează flora intenstinală pentru o digestie bună.

Sandviș din pâine integrală și șuncă de curcan. Șunca slabă de pasăre este o opțiune grozavă pentru cei care vor să slăbească.

Nu ar trebui consumată prea des, pentru că ea conține o cantitate mare de sare și este procesată. Totuși, ca gustare este ideală din când în când.

Ia o felie de pâine, adaugă puțin muștar, pune șunca de curcan foi de salată și roșii și o altă felie de pâine deasupra. Poți mânca acest sandviș și ca prânz, dacă mai adaugi o felie de brânză telemea sau o jumătate de avocado.

Șunca de pasăre are aproximativ 120 de calorii pe suta de grame, așa că este ideală pentru diete. În plus, o poți consuma în diferite salate pentru un plus de gust.

Gustări rapide și sănătoase

Ton la conservă și crackerși integral. Doi crackerși din făină integrală pe care pui ton la conservă, sare, piper și zeamă de lămâie sunt o gustare ideală. Cu doar 40 de calorii pe crackers, această gustare îți va ține de foame mult timp. În plus, tonul la conservă este și el slab în calorii și delicios.

Ai grijă să alegi un ton la conservă în suc propriu, pentru că cel în ulei sau alte sosuri pot deveni o adevărată bombă calorică. Dacă vrei, poți pune peste ton un fir subțire de ulei de măsline.

Banană și biscuiți. Dacă ai poftă de ceva dulce, pasează o banană și amestec-o cu doi biscuiți. Îți va potoli instant foamea și îți va aduce potasiu, un element important pentru organism.

Hummus și castraveți. Taie un castravete în patru și cântărește 50 de grame de hummus. Folosește bețele de castravete pe post de grisine pentru o gustare rapidă și sănătoasă.

Clătite proteice. 50 de grame de ovăz, amestecat într-un blender până devine pudră fină. O linguriță de miere, un ou și clătitele sunt gata. Consumă-le cu fructe de pădure pentru o gustare super sățioasă.