Grupe de sânge rare. Doar 50 de persoane din lume sunt speciale

În întreaga lume există grupe de sânge rare, care pot fi găsite doar la câteva zeci de mii de persoane. Dacă nu știați până acum, grupa sanguină este folosită atunci când analizăm sângele unui individ în funcție de prezența sau absența unui antigen pe suprafața eritrocitelor acestuia. Oamenii de știință au precizat că există patru mari grupe sanguine: 0, A, B şi AB. La nivel global, aproximativ 10% din populație au grupa AB.

Grupe de sânge rare

Grupele de sânge sunt reprezentate de sistemul ABO, care mai poate fi întâlnit sub forma cifrelor romane I, II, III și IV. Experții susțin că acest sistem a fost dezvoltat ca urmare a proprietăților hematiilor (numite și globule roșii sau eritrocite) de a avea, pe suprafața lor, antigene care pot fi recunoscute de către anticorpi și neutralizate prin reacția antigen-anticorp. Astfel, au apărut cele patru mari grupe sanguine: 0, A, B și AB. Iată cum sunt clasificate:

Grupa de sânge 0 – nu prezintă antigen nici de tip A, nici de tip B, dar se află în plasmă anticorpi anti-A și anti-B;

Grupa de sânge A – prezintă antigen de tip A și anticorpi de tip anti-B în plasmă;

Grupa de sânge B – prezintă antigen de tip B și anticorpi anti-A în plasmă;

Grupa de sânge AB – prezintă antigen A și antigen B pe suprafața hematiilor.

Cea mai rezistentă grupă de sânge

De obicei, grupele de sânge sunt clasificate și în funcție de abilitatea lor de a primi sânge mai mult decât cea de a dona. Dintre toate cele patru menționate mai sus, grupa AB pozitiv (primitorul universal) poate fi considerată cea mai bună grupă de sânge, datorită proprietății ei de a primi transfuzii de la oricare altă grupă.

În caz de evenimente nu tocmai plăcute, orice individ poate dona sângele necesar. Mai mult de atât, o femeie care are AB cu Rh pozitiv, indiferent de RH-ul tatălui, nu va avea probleme în timpul sarcinii și la naștere. De asemenea, persoanele cu grupa AB sunt mai rezistente la acțiunea agenților microbieni.

Grupa de sânge B3

Grupe de sânge rare. Grupa de sânge B3 este extrem de rară la nivel mondial. Aproximativ 9% din populație are grupa sanguină B3 pozitiv și mai puțin de 2% din populație are sânge B3 negativ. La noi în țară, aproximativ 16% din populație are grupa de sânge B (14% B+ și 2% B-).

Cea mai bună grupă de sânge

De-a lungul timpului, s-a dovedit științific că grupa sanguină A este caracterizată printr-un sistem imunitar puternic, parcă specializat să lupte împotriva bacteriilor și a bolilor pe care acestea le pot provoca: abces, otită, tuberculoză și chiar E. coli.

Cea mai rară grupă de sânge cu RH negativ

Conform cercetătorilor, cea mai rară grupă de sânge se numeşte „sângele Bombay” sau „sângele de aur” (HH). Acest tip de sânge este în afara sistemului standard ABO. Aproximativ 50 de persoane din lume au această grupă sanguină.

Se spune că acest tip se sânge a fost identificat pentru prima dată în 1961, la o femeie din Australia. Atunci, doctorii considerau că un embrion cu acest tip de sânge nu ar fi avut nicio şansă de supravieţuire, însă s-au înșelat. Până în 2010 existau 43 de persoane cu această grupă sanguină, dar cu RH negativ.

La momentul actual, cea mai rară grupă de sânge este grupa AB negativ.

Grupa de sânge 0 negativ

Grupa de sânge 0 nu are antigeni A sau B, dar sunt prezenți anticorpi A sau B în plasmă. Această grupă sanguină este compatibilă cu grupele A, B, AB și 0. Persoanele cu grupa 0 pot dona sânge oricui, fiind considerate donatori universali.

RH negativ și COVID

Persoanele care au grupe sangvine cu RH negativ pot fi considerate universal compatibile cu toate grupele care au particularităţi deosebite ale RH-ului negativ. Potrivit unor studii, persoanele care au grupa de sânge 0 prezintă un risc mai scăzut de a se infecta cu coronavirus, spre deosebire de cele care au grupele A, B sau AB. Mai mult de atât, cei care au grupa sanguină 0 cu RH negativ au șanse minime să dezvolte simptome severe ale COVID-19.

Curiozități despre grupele de sânge

Și grupele sanguine au anumite particularități pe care, cu siguranță, nu le știai până acum. Așadar, se spune că fiecare tip de sânge are propriile nevoi nutriționale. Persoanele cu grupa de sânge A au un sistem imunitar vulnerabil și li se recomandă consumul de citrice, spanac, broccoli, usturoi, iar grupa de sânge 0 are probleme mari cu stomacul. În schimb, persoanele care au grupa de sânge AB trebuie să-și regleze digestia, pentru a avea mai mult acid în stomac.

Este important să știm ce grupă de sânge avem, ținând cont că îți poate salva viața în caz de accidente nefericite. De reținut este și faptul că transfuzia cu o grupă de sânge necompatibilă poate avea urmări grave asupra sănătății.

Grupa de sânge ne influențează personalitatea

Grupele de sânge arată cât ești de predispus să faci cancer. Cei care au grupa de sânge 0 au cu 20% un risc mai crescut de a se îmbolnăvi de cancer la stomac și ulcer, față de celelalte grupe sangvine.

Tot la curiozități intră și faptul că o anumită grupă de sânge întâmpină dificultăți când vrea să piardă în greutate. Este vorba de persoanele cu grupa de sânge A. Tot această grupă are un risc mai mare de a suferi de diabet.

Conform medicinei asiatice, oamenii care au aceeași grupă sanguină au multe asemănări în ceea ce privește personalitatea. Persoanele cu grupa de sânge 0 au tendința să se agite din orice, dar sunt extrem de organizate. Cei care au grupa de sânge AB sunt puternici și raționali.

Persoanele care au grupa de sânge B sunt prietenoase și sociabile, iar cele cu grupa A sunt empatice.

Tabel grupe de sânge