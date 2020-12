Greșeli fatale făcute de cei care se tratează acasă de covid. Un medic rupe tăcerea

Din păcate, chiar și la cazurile grave, internate în spital, tratamentul sigur sau standard este cel simptomatic, plus suportul unor funcții vitale care ți-ar fi afectate, respectiv oxigenarea, problema pe care o are corpul la momentul unei infecții severe la nivelul căilor respiratorii inferioare, când faci pneumonie. Oamenii primesc antitermice, hidratare, plus suportul funcției respiratorii. Dar lista celor infectați de COVID-19 cuprinde și pacienți asimptomatici, pe care legea îl plasează la domiciliu. Acestora le este recomandat un tratament medicamentos și izolarea timp de 14 zile. Printre ei se numără și persoane care, diagnosticate cu această boală, se tratează după ureche, urmând scheme care circulă pe internet. Medicul Victoria Aramă a atras atenția asupra acestei nereguli, care poate face mai mult rău decât bine.

Greșelile pacienților care se tratează acasă de COVID-19. Un medic rupe tăcerea

„Vedem și noi aceste scheme de tratament la pacienții care vin pentru internare cu forme severe de boală, de unde rezultă că nu au fost eficiente. Trebuie să fie cât se poate de clar: automedicația în această boală este foarte periculoasă. Majoritatea pacienților care ajung la spital cu forme severe au urmat o astfel de schemă de tratament, dintre cele care circulă pe rețelele de socializare. Din acest motiv s-au golit farmaciile de Azitromicina, Hidroxiclorochină, Fraxiparină, Clexane, Aspenter, Vitamina D, C etc.

Deși la începutul pandemiei s-a crezut că Azitromicina și Hidroxiclorochina pot avea un efect antiviral asupra virusului SARS-CoV-2, s-a dovedit însă ulterior că efectul lor în vivo asupra virusului este infim sau absent. Azitromicina este un antibiotic din familia macrolidelor, care cel mult poate avea un efect într-o suprainfecție bacteriană survenită ca o complicație la un pacient cu COVID-19.

A lua din proprie inițiativă Azitromicina la debutul bolii, când nu există suspiciunea unei complicații prin suprainfecție bacteriană în cadrul COVID-19, va conduce în scurt timp la o explozie a rezistenței la antibiotice a bacteriilor, fapt ce va compromite pentru viitor întreaga clasa de antibiotice din care face parte Azitromicina” Prof. dr. Victoria Aramă, șefa uneia dintre secțiile Institutului „Matei Balș”.

Nu există medicament care să poată fi folosit acasă la începutul bolii

Este nevoie de un antiviral cu eficiență înaltă împotriva virusului SARS-CoV-2, care să aibă și formă de administrare orală, pentru a fi administrat la domiciliu și care să controleze bine replicarea virusului încă din stadiile precoce, așa cum există oseltamivirul (Tamiflu) pentru gripă. Neavând încă un antiviral destul de potent asupra virusului, în formele medii și severe de Covid-19 nu ne bazăm numai pe terapia antivirală, ci avem nevoie și de un tratament patogenic, care se adresează sindromului de inflamație sistemică, acelei furtuni imunologice de citokine, care poate produce leziuni în toate organele, furtună pe care încercam să o stăpânim.

În acest scop utilizăm cu succes dexametazona – medicament ieftin și accesibil, care administrat la momentul potrivit poate ajuta pacienții să nu ajungă în faza critică de boală. În formele severe, dexametazona nu reușește întotdeauna să controleze singură evoluția bolii, mai ales atunci când pacienții se prezintă târziu la spital”, a declarat medicul Victoria Aramă, potrivit Antena 3.