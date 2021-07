Ciorba este unul din cele mai iubite preparate de către români. Fie că este o ciorbă ușoară, de legume, o supă cu găluște sau un preparat mai greu, așa cum e ciorba de burtă, este nelipsită de pe mesele tuturor.

Greșeala pe care o fac românii când mănâncă ciorbă. Ingredientul care nu mai trebuie folosit

În plus, este un fel de mâncare destul de ușor și este ideal de mâncat la prânz. Cu toate acestea, majoritatea celor care fac ciorbe pun acest ingredient, pe care nu ar trebui să îl pui niciodată în ciorba ta.

Nu ar trebui să mai folosești leuștean la ciorbă, iar asta este valabil pentru oamenii care suferă de o afecțiune și în cazul căreia este contraindicat.

Leuștean este bogat în quercetină, un flavonoid activ cu o puternică acțiune antioxidantă. Frunzele de leuștean au uleiuri aromatice, dar și vitaminele A și C. În plus, frunzele de leuștean conțin cumarină, care are efecte pozitive în caz de hipertensiune, septicemie, astm, osteoporoză și favorizează reducerea inflamațiilor.

Cu toate acestea, însă nu s-a observat un efect iritativ al leușteanului în infecțiile renale. Cu toate acestea, el nu se folosește în perioada sarcinii, iar în perioada alăptării se folosesc maximum 3 g de frunze proaspete pe zi.

Așadar, dacă suferi de pietre la rinichi sau rinichii tăi nu funcționează cum trebuie, ai crize de rinichi și pietre dureroase, nu ar trebui să folosești leuștean.

De asemenea, nu ar trebui să consumi această plantă dacă ai hipertensiune arterială, pentru că există o îngrijorare a medicilor potrivit căreia leușteanul crește cantitatea de sodium din organism, lucru care ar putea duce la creșterea tensiunii arteriale.

Contraindicații și cu ce ar putea interacționa negativ:

Pastile pentru retenția de apă (medicamente diuretice). Fii precaut cu această combinație. Discută cu medicul tău înainte.

Leușteanul pare să funcționeze ca „diuretice” provocând pierderea apei din corp. Dacă consumi leuștean împreună cu astfel de pastile, poate determina pierderea a prea multă apă a organismului. Pierderea unei cantități prea mari de apă te poate face să amețești, iar tensiunea arterială să scadă prea mult.

Unele diuretice includ clorotiazidă (Diuril), clortalidonă (Talitonă), furosemidă (Lasix), hidroclorotiazidă (HCTZ, Hidrodiuril, Microzidă) și altele.