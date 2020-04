Greșeala pe care o fac mulți români în completarea declarației pe proprie răspundere. Poate deveni nulă

Cu toate că formularul de declarație pe proprie răspundere a fost pus la dipoziția cetățenilor online, pe pe www.formular.sts.ro, aceasta nu poate fi semnată electronic, ci trebuie printat.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că este activă platforma electronică formular.sts.ro, pentru completarea online a declarațiilor pe proprie răspundere și a adeverințelor de angajator.

„Platforma operaţionalizată pe site-ul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale le permite cetăţenilor să completeze de pe telefon sau calculator câmpurile predefinite şi, ulterior, să salveze documentele în format PDF. Menţionăm că documentele necesită semnătura olografă pentru autentificarea acestora”, se spune într-un comunicat al GCS transmis RomaniaTV.net.

Astfel că datele personale nu sunt prelucrate de către STS, ci ele rămân în telefonul sau calculatorul utilizatorului.

În timpul verificărilor autorităților, persoanele pot prezenta această declarație pe proprie răspundere sau adeverință de angajator direct pe telefon, cu semnătura olografă aplicată, împreună cu buletinul, pe care personalul abilitat cu verificarea nu le va putea fotografia.

”Precizăm faptul că formular.sts.ro este singura platformă electronică avizată pentru completarea declaraţiilor pe proprie răspundere/adeverinţe de angajator. Orice alte astfel de platforme online nu beneficiază de acordul autorităţilor guvernamentale şi nu se realizează în colaborare cu acestea. În acest sens, avertizăm asupra riscului folosirii, în mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea şi folosirea fără drept a datelor personale”, se mai menţionează în comunicat.

Avocații susțin că există un mare inconvenient

”Este dezamăgitor că a fost eliminată această posibilitate și ne întoarcem la pix și hârtie, dar a fost decizia Guvernului. Autoritățile au dreptul de a restrânge și mai mult circulația persoanelor, pentru a preveni răspândirea virusului. Deciziile însă trebuie să fie clare și transparente. Precizările GCS din comunicatul de presă nu fac decât să producă confuzie și să crească birocrația”, explică firma de avocatură RTPR, potrivit G4Media.

”În varianta inițială a formularului online, a fost introdusă o secțiune care permitea desenarea de elemente grafice și, implicit simularea electronică a semnăturii persoanei.

Declarație pe proprie răspundere online. Facem precizarea că o astfel de opțiune nu poate fi considerată, din punct de vedere legal, o „semnătură electronică”. O persoană fizică poate obține dreptul de semnătură electronică doar dacă parcurge o serie de pași și îndeplinește condițiile definite strict printr-o lege specială, anume Legea 455/2001 privind semnătura electronică.

Așadar, secțiunea destinată semnăturii din formularul online a fost eliminată, întrucât cadrul legal în vigoare nu prevede o altă posibilitate de a certifica înscrisurile sub semnătură privată (cum este cazul declarației pe proprie răspundere) decât printr-o semnătură olografă sau prin semnătura electronică. Or, semnătura electronică, așa cum am precizat mai sus, se obține printr-o procedură mai complexă, conform legii speciale menționate”, au anunțat autorităţile.

„De aceea, menținerea în formularul online a unei secțiuni dedicate semnăturii ar fi indus în eroare opinia publică – cu participarea autorităților publice – asupra modului de certificare a declarației pe proprie răspundere printr-un instrument lipsit de valoare juridică. Atragem atenția asupra faptului că, prin semnătura olografă, declarația pe propria răspundere devine un act juridic și poate atrage răspunderea penală a persoanei, conform art. 326 din Codul Penal, în cazul în care persoana realizează un fals în declarații.

În lipsa semnăturii olografe, valoarea juridică a declarației pe proprie răspundere ar fi nulă. Potrivit articolului 268, alineatul 1 din Codul de Procedură Civilă, „semnătura unui înscris face deplină credință, până la proba contrară, despre existența consimțământului părții care l-a semnat cu privire la conținutul acestuia”.

Ce transmite Grupul de Comunicare Strategică

Cu privire la regimul semnăturii electronice, se indică prevederile articolului 268, alineatul 2, din Codul de Procedură Civilă:

„Când semnătura este electronică, aceasta nu este valabilă decât dacă este reprodusă în condițiile prevăzute de lege”, a mai transmis Grupul de Comunicare Strategică.

”Guvernul insistă cu prostia semnăturii olografe (=scrisă cu pixul pe foaie) pe declarațiile privind scopul deplasării.

Juriștii Guvernului explică astfel ‘potrivit articolului 268, alineatul 1 din Codul de Procedură Civilă, ”.

”Acel articol din CPC nu descrie însă semnătura olografă ca fiind unica formă de probare a consimțământului.

Astfel că, un cetățean care prezintă unei autorități declarația pe ecranul telefonului nu are nevoie să probeze propriul consimțământ în altă modalitate. Doar nu mă forțează cineva cu un pistol la cap împotriva consimțământului meu să arăt organului de control o declarație cu care de fapt nu sunt de acord!

Ideea că numai hârtiile semnate cu pixul produc efecte juridice este de o prostie incomensurabilă. Declarație pe proprie răspundere online. Este dureros că, într-o vreme în care există deja destulă suferință, birocrații și juriștii prăfuiți din ministere blochează la fel ca întotdeauna digitalizarea, inovația, simplificarea”, a precizat Cătălin Drulă pe Facebook.

În plus, pe lângă semnătură, declarația pe propria răspundere trebuie să conțină și data.