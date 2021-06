Greșeala majoră a românilor care mănâncă prânzul pe tastatură. Atenție mare!

Care este greșeala pe care o fac românii care s-au obișnuit să mănânce prânzul pe tastatură? Nu este deloc bine să lași comoditatea să câștige și să îți iei masa aproape de laptop-ul unde lucrezi sau chiar pe acesta. De ce ar trebui să renunți la acest obicei? Mulți nu știu ce rău le face.

Ce greșeală majoră fac românii care iau masa pe tastatură?

Majoritatea corporatiștilor știu povestea cu graba chiar și când vine vorba despre pauza de masă. Totul este pe repede înainte și toată lumea încearcă să estompeze activitățile pe care le au de făcut într-un timp cât mai scurt. Aceleași sentimente le au deja de mai bine de un an și jumătate majoritatea oamenilor care din cauza pandemiei de coronavirus au fost nevoiți să-și ia laptop-ul în brațe și să se obișnuiască cu noul stil de viață. Comoditatea ne-a făcut să facem totul în fața calculatorului: să răspundem la telefon, să bem cafeaua sau să mâncăm.

Din păcate, productivitatea noastră scade pe parcursul zilei, motiv pentru care „pauzele de masă sunt o perioadă în care putem să ne redobândim atenția”, spune André Spicer, profesor de comportament organizațional la Cass Business School din Londra. E greșit să nu te detașezi de obiectele pe care le ai în raza vizuală preț de cel puțin opt ore. Dacă vei face asta, nu vei reuși să te detașezi de ceea ce faci pe computer și să-ți reîncarci energia.

Companiile trebuie să își încurajeze angajații să își ia pauzele de prânz pentru ca ei să fie și mai eficienți după aceasta. În mintea fiecăruia munca și timpul pentru el trebuie să fie delimitat foarte bine de lucruri, conjunctură, oameni sau temele de discuții pe care le porți în funcție de factorii enumerați.

Cum ne distruge corpul statul pe scaun?

”Statul pe scaun inseamna ca o persoana nu consuma suficient de multa energie. Un angajat care munceste la birou poate arde numai 300 de calorii pe zi in timpul programului, in timp ce o munca ce presupune si efort fizic poate duce la arderea a circa 2300 de calorii in acelasi interval de timp.

Timpul petrecut la munca, stand pe scaun, se adauga timpului petrecut acasa in fata televizorului, a calculatorului, in masina etc. Astfel, oamenii au ajuns sa stea pe scaun mai mult de 9 ore pe zi. Tinand cont ca organismul uman nu a fost conceput pentru a sta atat timp pe scaun, postura aceasta streseaza, suprasolicitand organismul neadaptat” (Sursa: protecțiamuncii-psi-iscir.ro)