Greşeala fatală făcută de Simona Halep în cazul dopajului. Cum trebuia să procedeze ca să scape de acuzaţii. Mouratoglou, atacat din toate direcţiile

Simona Halep are de ispășit o suspendare de 4 ani, după ce luna trecută, ITIA a înștiințat-o că a fost găsită vinovată în scandalul de dopaj în care a fost anchetată. Anul trecut, la US Open, sportiva din Constanța a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă prin regulament de WADA. C mare greșeală ar fi făcut aceasta.

Simona Halep, suspendată 4 ani în scandalul de dopaj

În luna octombrie a anului trecut, dubla câștigătoare de Grand Slam anunța că a fost suspendată provizoriu din tenis, după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă prin regulament de WADA. Sportiva a susținut în tot acest timp că nu a consumat voit niciun fel de substanță și a început ”lupta pentru demonstrarea nevinovăției”.

Au urmat luni întregi de așteptare, apoi au venit audierile, iar Simona Halep și echipa ei de avocați au mers pe varianta contaminării. La începutul acestui an, reprezentanții tenismenei au anunțat că aceasta s-a contaminat cu respectiva substanță dintr-un supliment alimentar.

Ce conține suplimentul

Produsul cu pricina este Keto MCT, care conține următoarele:

Trigliceride cu lanț mediu (MCT) din ulei de cocos, sub formă de pulbere Colagen din pește Inulină – o fibră prebiotică solubilă din plante care ajută la sănătatea intestinului Vitamina C (acid ascorbic).

Suplimentul Keto MCT, produs de firma canadiană Quantum Nutrition, i-a fost comandat Simonei de către fizioterapeuta Candice Gohier, la recomandarea lui Patrick Mouratoglou.

Recent, însă, Jeremy Luke, președinte și CEO al Centrului Canadian de Etică în Sport, a atras atenția cu privire la suplimentele produse în Canada, spunând că ”există un vid legislativ favorizant contaminării”. Acesta a spus că în Canada este ”Vestul sălbatic” atunci când vine vorba de suplimente, ridicând multora semne de întrebare cu privire la recomandarea tehnicianului francez.

Cum ar fi putut evita sportiva întregul scandal

Cristi Balaj, fost șef al ANAD, spune că fosta lideră WTA ar fi putut evita foarte ușor toate problemele dacă ar fi dialogat cu Agenţia Naţională Anti-Doping. Acesta a spus că Simona Halep nu a avut niciun fel de comunicare cu ANAD, ea ignorând această instituție.

”Sunt convins că dacă Simona Halep ar putea să dea timpul înapoi, nu ar avea aceeaşi încredere în staff-ul ei. Şi altfel ar fi comunicat cu cei de la ANAD, care erau mai mult decât fericiţi să îi ofere orice fel de informaţie. Niciodată nu a sunat să întrebe. Cât timp am fost eu, niciodată. La un moment dat, cineva din staff-ul ei m-a întrebat de nişte produse naturale dacă poate să le ia şi l-am îndrumat spre doamna director. Rapid, i-a dat informaţiile şi asta a fost. Persoana respectivă nu mai era în staff-ul ei. Nu era obligată să facă asta. Era în favoarea ei, dar nu era obligatoriu. Din păcate, WADA nu acordă clemenţă pentru sportivii care au fost educaţi din punct de vedere anti-doping. Mai ales sportivii din discipline individuale cu premii mari, la tenis vorbim de cel puţin 20 de testări într-un an uneori, aceştia au legătură constant cu tot ce înseamnă anti-doping şi WADA nu acceptă paşi greşiţi la sportivii la final de carieră, consideraţi că au fost pregătiţi în repetate rânduri. Simona probabil nu a colaborat mai des cu cei de la ANAD pentru că a avut persoane în staff-ul ei care au avut legături cu alte Agenţii anti-doping sau specialişti din lumea anti-dopingului şi sunt convins că studiau lipsa substanţelor interzise.”, a spus acesta pentru Fanatik SuperLiga.

Citește și: Simona Halep, apărată de jurnaliștii americani. Reacția venită după mesajul Serenei Williams

Și ziariștii polonezi îl pun la zid pe Mouratoglou

Faptul că antrenorul francez ar putea fi responsabil de ceea ce i se întâmplă sportivei din Constanța susțin și ziariștii polonezi de la publicația Przegladsportowy. Aceștia spun că nu reușesc să înțeleagă cum de o campioană de asemenea calibru, cu un antrenor bine cotat, a putut să ia un supliment alimentar care costă doar 5 lei!

Ba mai mult, aceștia spun că Patrick Mouratoglou se cunoaște cu patronul companiei Quantum Nutrition, de la care a fost comandat suplimentul Keto MCT.

„Echipa lui Patrick Mouratouglu i-a recomandat Simonei Halep suplimentul misterios. Francezul a auzit că este un remediu bun folosit des de atleţi importanţi. Exact aşa s-a apărat în faţa ITIA. Ştia de Keto MCT doar din auzite, dar se pare că omul care deţine compania este prietenul său. Cea mai scumpă academie din lume şi fostul lider mondial au folosit un supliment care costă un dolar, cel mai ieftin de pe piaţă (..) Halep a jucat totul pe cartea încrederii şi a crezut orbeşte în echipa sa. Mai devreme sau mai târziu vom afla exact ce s-a întâmplat şi, folosind cuvintele Simonei Halep, cine a trădat-o”, au scris jurnaliștii din Polonia.

Citește și: Anunţul momentului despre Simona Halep. Este vorba de sume uriaşe, cine va plăti pentru ce i s-a întâmplat