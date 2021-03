Greșeală de neiertat la un centru de vaccinare din București. Tânăr cu diabet, vaccinat cu un alt ser la rapel: „Am simțit cum transpir. E o reație de panică”

Lipsa de atenție și ignoranța pot provoca efecte devastatoare. Acest lucru s-a întâmplat și miercuri la centrul de vaccinare Romexpo. Un tânăr care urmă să facă doza de rapel cu Pfizer a fost vaccinat cu serul de la Moderna. În urma acestei greșeli uriașe, Alin Ionescu, bolnav de diabet, a întâmpinat mai multe probleme administrative. În încercarea de a fi calmat, tânărul a fost sunat chiar de medicul Valeriu Gheorghiță.

Tânărul s-a vaccinat pe data de 24 februarie cu serul de la Pfizer, urmând ca pe data de 17 martie să primească rapelul. Nimic nu anunța o greșeală care ar fi putut fi fatală. Alin Ionescu a povestit la Digi24 cum a realizat că a fost imunizat cu un vaccin greșit.

În încercarea de a valida vaccinarea în sistem, o asistentă a observat că a apărut o eroare, deoarece dozele de vaccin nu coincideau. În acel moment s-a instalat panica atât pe asistentă, cât și pe pacient.

Un medic a fost chemat de urgență pentru a i se prezenta situația și de abia atunci, situația s-a detensionat. Acesta l-a liniștit pe tânăr că nu se va întâmpla nimic, confirmându-i că au mai fost greșeli de acest gen.

În ciuda faptului că este victimă a unei erori medicale, pacientul trebuie să suporte și consecințele. Asistenta l-a întrebat inițial dacă nu dorește să figureze ca și cum ar fi primit tot doză de la Pfizer, iar ulterior a fost anunțat că în situația dată nu poate primi adeverință. Femeia l-a întrebat pe Alin dacă este pe insulină, acesta suferind de diabet.

„Atunci când un medic te întreabă: „Ești pe insulină?” nu e discuția la care mă așteptam, pentru că sunt tânăr și cel mai probabil am diabet de tip 1, este mai des întâlnit mai ales la persoanele slabe. Doamna doctor a spus apoi că și ea are probleme de sănătate, mai grave decât ale mele. Ce voia să-mi spună e că toată lumea e bolnavă și să nu mă mai plâng, că am vaccin. Eu așa am perceput-o”, a spus Ionescu, potrivit sursei citate.