Google Doodle – Solstițiul de vară 2020. Când este cea mai lungă zi din an și ce semnificație are

Solstițiul de vară, cunoscut și ca solstițiul estival, apare atunci când unul dintre polii Pământului are înclinarea maximă spre Soare. Se întâmplă de două ori pe an, o dată în fiecare esmisferă. Semnificație, legende și superstiții.

Solstițiul de vară 2020

În astronomie există două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului și poartă denumirea de solstiții. Solstițiul de vară este cea mai lungă zi din an și este moment care indică începutul verii astronomice, dat fiind că în preajma acestei date, la trecerea meridianului, Soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maximă.

Solstițiul de vară este și cea mai lungă zi din an, adică 15 ore și 32 de minute, iar durata nopții este de doar 8 ore și 28 de minute.

Solstițiu perioada 2021 – 2030

Solstițiu de vară 2021 – 21 iunie, ora 04:24;

Solstițiu vară 2022 – 21 iunie, ora 09:14;

Solstițiu vară 2023 – 21 iunie, ora 14:58;

Solstițiu vară 2024 – 20 iunie, ora 20:51;

Solstițiu vară 2025 – 21 iunie, ora 02:42;

Solstițiu de vară 2026 – 21 iunie, ora 08:24;

Solstițiu vară 2027 – 21 iunie, ora 14:11;

Solstițiu vară 2028 – 20 iunie, 20:02;

Solstițiu vară 2029 – 21 iunie, ora 01:48;

Solstițiu vară 2030 – 21 iunie, ora 07:31.

Legende

Solstițiul de vară este deseori asociat cu o mulțime de tradiții populare. Oamenii obișnuiau în această zi să celebreze prin petreceri, dansuri, focuri și cântece. Se spune că energia zilei deosebite este considerată energie a belșugului, vitalității, pasiunii și creativității.

Oamenii obișnuiau să facă baie în râuri sau lacuri pentru că tradiția avea efect curativ și constituia un ritual de renaștere. În unele regiuni se practica și spălatul cu roua adunată în ajunul solstițiului, aceasta reprezentând o practică de frumusețe. Totodată, spălatul cu ierburi în noaptea solstițiului însemna o cură de refacere a sănătății organismului.