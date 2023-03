Golden Buzz superb la Românii au Talent pentru o fetiță de 6 ani. Toți au aplaudat-o în picioare

Andi Moisescu a dat Golden Buzz superb la Românii au Talent pentru o fetiță de 6 ani, în ediția de vineri seară, 31 martie. Pentru eleva din Cluj-Napoca, s-au acordat aplauze în picioare minute în șir. Lacrimile din ochii concurentei, ai părinților, precum și ai spectatorilor din sală nu au putut fi stăpânite. „E chiar un fenomen”, a subliniat juratul.

Golden Buzz la Românii au Talent 2023, în ediția de vineri, 31 martie. Amira Olosutean este fetița în vârstă de 6 ani care a reușit să uimească o țară-ntreagă cu determinarea, curajul și pasiunea sa pentru dans. Copila din Cluj-Napoca a mai participat la același concurs anul trecut, însă nu a trecut în etapa următoare.

Dacă mulți ar fi fost, probabil, descurajați de o astfel de întâmplare, iată că Amira Olosutean a revenit pe scenă pentru a demonstra tuturor că poate face performanță. A topit inimile tuturor celor care au urmărit emisiunea difuzată de Pro TV.

„Nu pot să mă opresc din dansat. Câteodată, când (tata – n.r.) pune acasă câte o muzică, nu pot să mă abțin și mă duc să dansez în cameră, peste tot. Fac dezordine… Am început să dansez când tati făcea ore. Eu mă duc de multe ori la tati la sală. Tati este profesor de dans”, a spus fetița din Cluj-Napoca, înainte de a intra pe scenă.

Tatăl Amirei a fost sportiv de performanță și, de mai mulți ani, activează ca profesor de dans. Potrivit declarațiilor oferite de acesta, copila a început să meargă la sală pe vremea când era în vârstă de doar doi ani. În timp, observând ce se predă la cursurile de dans, a început să testeze noi mișcări, mai târziu exprimându-și dorința de a învăța să danseze.

Copila a avut o prestație magică pe scenă, impresionându-i pe jurați cu un număr de dans modern senzațional. Spectatorii au aplaudat-o minute în șir, în picioare. Andi Moisescu a fost atât de mișcat de moment încât a decis să apese butonul auriu.

„Abia asta face momentul ăsta să fie cu totul și cu totul ieșit din comun (faptul că are doar șase ani – n.r.). Are dreptate Bobo că e fenomen, pentru că, mă rog, noi cu toții am trecut pe la vârsta asta și simțul ritmului și a fiecărui moment-accent dintr-o piesă se dezvoltă puțin mai târziu. Foarte puțini oameni au un asemenea dar, poate chiar har în acest caz. E chiar un fenomen. (…)

Aș vrea să spun ceva pe înțelesul Amirei, al părinților ei, al fanilor ei și al tuturor celor care ne urmăresc…”, s-a exprimat Andi Moisescu, apăsând apoi Golden Buzz-ul la Românii au Talent.