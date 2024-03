Golden Buzz fantastic la Românii au talent. Din scaunul cu rotile la spectacol pe scenă. Mihai Bobonete a rămas impresionat de Calisthenics România

Din scaunul cu rotile la spectacol pe scenă. Grupul de tineri Calisthenics România l-a determinat pe Mihai Bobonete să dea Golden Buzz în ediția de vineri, 22 martie 2024, a show-ului de talente de la Pro TV. Toată sala s-a ridicat în picioare. „Mai rău decât am fost, nu pot fi”.

Calisthenics România este un grup de cinci tineri din trei orașe diferite ale țării: Cluj, Sibiu și Bacău. Toți practică calisthenics, o formă de sport ce implică folosirea masei corporale pentru a dezvolta forță, flexibilitate și rezistență. Povestea concurenților de la Românii au Talent a stârnit emoție în sală.

Unul dintre tinerii de la Românii au Talent a reușit să se vindece, datorită sportului calisthenics. Și-a povestit experiența în ediția de vineri, 22 martie 2023, la Pro TV, impresionându-i pe jurați. De la scaunul cu rotile a ajuns să facă spectacol pe scenă, împreună cu alți trei băieți și o fată.

„La naștere, doctorița m-a scăpat în cap. Timp de 5 ani mi-a dat tratament greșit și mi-a generat epilepsie. Am fost foarte mult internat, am avut și coloana ruptă. În continuare am dureri constante de coloană, am avut vreo 6 operații. Am fost de 3-4 ori în scaun cu rotile, iar coloana am avut-o ruptă în 7 locuri.

Am început sportul ăsta din greșeală. Am început să fac exerciții de bază, cum recomand tuturor. După o săptămână, am avut norocul să merg la un concurs unde i-am întâlnit pe doi dintre colegi, am văzut ce fac și am vrut și eu.

Lumea mă întreabă dacă nu mi-e frică. Mai rău decât am fost, nu pot fi și pot să dau și în scaun cu rotile ce dau acum”, a declarat tânărul de la Calisthenics România.