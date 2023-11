Giulia Anghelescu, la radio, despre fostul iubit înainte de Vlad Huidu. În ce relații au rămas

Giulia Anghelescu, alături de soțul ei, fratele celebrului Șerban Huidu, este în acest moment pe micile ecnra la ”America Express”, dar a intrat în atenția presei, nu doar ca și solistă de muzică ușoară, ci și prin prisma unei foste relații cu un celebru fotbalist. Recent, artista a dat un inteviu la radio, vorbind despre fostul iubit înainte de Vlad Huidu. Citește mai departe și află în ce relații au rămas cei doi.

Una din vedetele care a acceptat să participe la ”America Express” este Giulia Anghelescu, dar nu singură, ci alături de Vlad Huidu, soțul acesteia și fratele omului de radio Șerban Huidu.

Vezi și: Ana Baniciu dă din casă. Ce spune despre Giulia şi participarea la America Express. ”Mari şanse să câştige” EXCLUSIV

Dar, cu mult timp înainte de povestea de dragoste cu Vlad, artista a avut o relație de 6 ani cu un fotbalist celebru, despre care a vorbit în ceastă dimineață, la radio.

Invitată la matinalul Virgin Radio, artista a vorbit despre titlurile apărute în care se vorbește despre posibila căsătorie cu fostul ei partener, despre care spune că ar fi avut o relația de 6 ani, și pe care l-a cunoscut pe vremea când avea doar 17 ani, sau cel puțin așa erau informațiile.

Află despre: Pprobleme nebănuite de sănătate. Prin ce a trecut și de ce se umfla foarte mult

Pentru cei care nu-și mai amintesc momentul, acesta fiind undeva prin 2004, Giulia avea la acel moment o relație cu Costin Manea, fiul unui la fel de celebru om de fotbal, Nicolae Manea, una din marile legende ale echipei din Giulești, FC Rapid, care ne părăsea la finalul anului 2014.

Dar, povestea de dragoste dintre Giulia și Costin Manea, după cum declară chiar artista, a fost una care s-a încheiat în condiții civilizate, iar în intervenția din această dimineață, de la Virgin Radio, avea să recunoască acest lucru:

Ceea ce nu știu jurnaliștii care au încercat să scoată senzaționalul din trecutul meu, este faptul că eu am o relație extrem de frumoasă și de respect cu Costin, fostul meu iubit.

Dar, nu numai eu, și Vlad (nr. Huidu) are o relație de prietenie cu el. Iar Costin are o soție absolut extraordinară și am rămas în relații foarte bune. Familiile noastre sunt apropiate și își vorbesc.

Deci, nu e nimic senzațional. Dar, uite că, atunci când apari mai des, se trezesc unii jurnaliști să scârme și să găsească și ei senzaționalul.”, a mai spus Giulia Anghelescu.