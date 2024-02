Giulia Anghelescu a ieșit în costum de baie în zăpadă. Detaliul pe care l-au observat fanii FOTO

Giulia Anghelescu, fosta concurentă la America Express, nu a ținut cont de temperaturile scăzute și a realizat o ședință foto incendiară. Solista s-a fotografiat în zăpadă, îmbrăcată doar într-un costum de baie. Fanii au fost în extaz!

Giulia Anghelescu, în vârstă de 36 de ani, a încins internetul cu apariția sa. Artista nu a ținut cont de temperaturile scăzute din ultima perioadă, așa că s-a fotografiat într-o ipostază care a aprins imaginația tuturor.

Pentru că a vrut să profite de zăpadă, fosta concurentă de la America Express a îmbrăcat un costum de baie întreg, mov, și a ieșit afară. În plus, fanii au observat că interpreta și-a luat clăparii în picioare și ochelarii de ski.

Deși temperaturile din termometre erau mici, Giulia nu a ezitat să-și etaleze silueta de vis și picioarele tonifiate, iar internauții i-au trimis numeroase complimente.

”Foarte sexy și frumoasă!” / ”Se topește zăpada sub frumusețea ta!”/ ”Asta trebuia să faci în Laponia”, au fost o parte dintre mesajele fanilor la postarea ei.

Giulia Anghelescu şi Vlad Huidu formează un cuplu de mai bine de 10 ani, însă relaţia lor a trecut prin multe momente dificile. Ea a mărturisit că timp de un an și jumătate ea și Vlad au fost despărțiți, dar abia acum a făcut public acest lucru.

”Am avut o perioadă de un an și jumătate în care am fost, oficial, despărțiți. Eu cred cu tărie că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia. Nu a fost o treabă cu părinții, ci cu prietenii. Prietenii noștri sunt în continuare prietenii noștri, poate au avut nevoie de motive să vadă.

Da, erau două tabere, și ai mei, și ai lui, parcă era război. Să știi că eu chiar nu am regrete și nu am avut nicio dezamăgire regretabilă, care să mă chinuie ani în șir. Cred că dacă a fost vreun hop, înseamnă că am reușit să trec cu brio dacă nu îmi aduc aminte de el. În afară de Vlad, cine m-a făcut să plâng?”, a povestit Giulia în emisiunea „La Măruță!”