Gina Pistol, uimită de preţurile uriaşe din Los Angeles. Cât a plătit vedeta pentru o masă: „Exagerat de scump”

Pentru mulți europeni America este și astăzi visul primordial, pentru alții, cu ceva mai mult noroc și dare de mână, este un loc deja bătătorit. Nici pentru cel mai urmărit cuplu al momentului din showbizz-ul românesc America nu mai este un mister. Cu toate astea, Gina Pistol a rămas uimită de preţurile uriaşe din Los Angeles. Citește și află cât a plătit vedeta pentru o masă.

Los Angeles este al doilea cel mai scump oraș din SUA

Genul acesta de sondaje, în urma cărora aflăm care este cel mai scump, cel mai ieftin, cel mai frumos, etc, pot fi subiective uneori, având în vedere că se bazează pe părerile celor care au experimentat și vizitat aceste orașe.

Dar, cu toate astea, uneori aceste sondaje scot în față exact realitatea, iar în cazul de față, da, putem spune că Los Angeles este al doilea cel mai scump oraș din SUA.

În octombrie 2023, Los Angeles a ocupat locul al doilea într-un studiu al celor mai scumpe orașe din Statele Unite, situându-se imediat după San Diego. Acest clasament surprinzător, publicat de U.S. News & World Report în lista „Most Expensive Places to Live in the United States 2023-2024” (Cele mai scumpe locuri pentru a trăi în Statele Unite 2023-2024), pune în lumină peisajul în schimbare al orașelor americane și factorii care contribuie la costul ridicat al vieții.

Gina Pistol, uimită de preţurile uriaşe din Los Angeles

Printre cei care au decis să testeze această teorie, sunt Smiley și a sa soție, Gina Pistol, cei doi luând drumul Americii, în îdeea de a experimenta, de a vizita și, de ce nu, de a scăpa de frigul de pe plaiurile mioritice.

Frumosul cuplu nu a plecat singur, ci însoțit de micuța lor, Josephine, iar fanii au aflat de escapada americană din pozele publicate de Smiley pe rețelele de socializare.

Bucurându-se de o vacanță de vis în însoritul Los Angeles, de pe coasta de vest a Americii, unde Crăciunul se sărbătorește în pantaloni scurți, Gina Pistol a rămas, totuși, uimită de preţurile uriaşe din Los Angeles

Cât a plătit vedeta pentru o masă

Majoritatea mămicilor știu că, mai ales când pleci într-un alt loc, este greu cu mâncarea pentru cei mici. De multe ori mămicile iau în bagaje mâncarea de acasă a copiilor.

Inclusiv Gina Pistol a avut această problemă, dar, conform mărturisilor ei, le-a rezolvat în cele din urmă, numai că la costuri extrem de mari. De altfel, Gina Pistol a mărturisit pe Instagram cum stă situația din acest punct de vedere în Los Angeles:

„Înainte să vin aici eram stresată că nu știam ce o să-i dau de mâncare lui Josephine.. În cele din urmă am găsit, sunt variante. Dar, dacă vrei să mănânci sănătos in LA este scump, foarte scump. O masă, un mic dejun te costă cam cât este la noi in aeroport. Adică este foarte scump.”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

În ceea ce privește Los Angeles, în ciuda faptului că este al doilea cel mai scump oraș, are o piață a chiriilor puțin mai accesibilă decât alte zone metropolitane importante. Deși chiria lunară mediană din Los Angeles este de 3.200 de dolari, aceasta este semnificativ mai mică decât chiriile din alte orașe scumpe. De exemplu, chiria mediană în New York este de aproape 3.600 de dolari pe lună, iar în San Francisco, aceasta este de aproximativ 3.500 de dolari.