Gina Pistol și burtica de gravidă. Gestul iubitei lui Smiley i-a topit pe toți

În ultima perioadă, s-a vorbit mult despre faptul că Gina Pistol al fi gravidă, dar în lipsa unei confirmări oficiale, subiectul a rămas la stadiul de bârfă. Iată că timpul a trecut și burtica devine tot mai greu de ascuns și gesturile Ginei din perioada aceasta dau de înțeles că Smiley va fi tătic în mai puțin de cinci luni.

Însărcinată în patru luni, Gina Pistol și-a arătat burtica de gravidă într-o apariție televizată. Cu toate că a ales să poarte o rochie neagra, mai largă, pentru a-și ascunde silueta, Gina a făcut un gest prin care s-a dat de gol.

Gina Pistol a pus în repetate rânduri mâinile pe abdomen într-un mod protectiv, cum fac femeile atunci când sunt însărcinate. Deși până acum Gina și Smiley nu au dat detalii cu privire la sarcină, frumoasa blondină a postat un mesaj subtil pe rețelele sociale.

În mesaj, vedeta vorbește despre faptul că trăiește o perioadă foarte frumoasă. Totul a pornit în urma unui comentariu primit pe internet, iar Gina a lăsat în momentul respectiv un mesaj prin care spune tuturor că trăiește o perioadă extrem de frumoasă în acest moment.

„Eu nu am o problemă cu cei care nu mă plac. Absolut deloc. La rândul meu, am antipatii și simpatii pentru anumite persoane. Însă mă deranjează atunci când răutatea (gratuita) și prostia se întâlnesc în același om. Nu-i înțeleg pe cei care caută nod în papură și aruncă cu pietre, doar pentru simplul motiv că este cool să te exprimi liber, chiar dacă exprimarea asta liberă înseamnă jigniri și instigare la ură. Cu astea am eu o problemă…Dar…trec printr-o perioadă atât de frumoasă, încât, pentru binele meu, prefer să le blochez accesul la contul meu. Să se ducă liniștiți în neliniștea lor sufletească’ a spus Gina Pistol, pe contul său de Instagram, potrivit WOWbiz.ro.