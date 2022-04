Gina Pistol, problemă dubioasă de sănătate: ”Miroase ciudat. Și nu am schimbat nimic”

Gina Pistol a făcut mărturisiri despre starea sa de sănătate. Iubita lui Smiley a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate pe care nici măcar ea nu știe cum să și-o explice exact. Despre ce problemă de sănătate este vorba și ce anume le-a dezvăluit vedeta de la Antena 1 fanilor săi de pe rețelele sociale.

Gina Pistol, problemă dubioasă de sănătate

Gina Pistol a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate pe care nu știe exact cum să o identifice. Ea a spus că trece prin anumite schimbări însă nu știe dacă să le pună pe seama hormonilor sau pe seama faptului că a avut coronavirus.

Gina Pistol este în atenția fanilor de ani buni. Blondina este prezentatoare la un show de succes la Antena 1, și anume Chefi la cuțite. Ea are o relație cu unul dintre cei mai iubiți artiști din România, Smiley. Viața lor de cuplu este una fericită, mai ales de când a apărut pe lume și fetița lor în vârstă de un an, pe nume Josephine.

Despre problemele de sănătate cu care susține că se confruntă în prezent, Gina Pistol a dezvăluit că părul său se confruntă cu un miros ciudat și nu știe care este motivul. Vedeta a mai spus că nu a schimbat nimic din rutina sa de îngrijire a părului.

„Mă confrunt cu o situație ciudățică. Nu știu dacă cauza este hormonală sau post-Covid, nu știu, însă, prima dată am crezut că mi se pare. De ceva timp când îmi spăl părul, părul meu ud are un miros ciudat. Vă amintiți atunci când își făcea bunica sau mama permanent, pe vremuri de mirosea de îți rupea nasul? Mirosea în toată scara blocului. Cam acela e mirosul, nu la fel de puternic, dar miroase ciudat. Și nu am schimbat nimic în ritualul meu de îngrijire a părului. Folosesc aceleași șampoane, aceleași măști de păr, nu știu, dar e dubioasă rău treaba asta”, a spus Gina Pistol pe pagina sa de Instagram.”.

Gina Pistol, într-o formă de zile mari

Gina Pistol a reluat filmările la emisiuni, iar pentru a reveni la forma fizică cu care și-a obișnuit fanii, aceasta a slăbit nu mai puțin de 15 kilograme în timp scurt. Astfel, Gina Pistol a ajuns în numai o lună și jumătate de la 80 de kilograme la 65 de kilograme.

Meniul Ginei Pistol care a ajutat-o să slăbească este compus din budincă din semințe de chia cu mango la micul dejun, gustarea constă într-o limonadă cu cătină și cu sirop de arțar, la masa de prânz mănâncă file de șalău pane la cuptor cu piure de mazăre, iar gustarea a doua este compusă din două chifteluțe din hrișcă cu salată frisee (andivă creață) și roșii cherry.

