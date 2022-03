Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 15 kg în 5 săptămâni: „Rămâne între noi”

Gina Pistol a revenit la silueta sa perfectă, la un an de la nașterea fiicei sale, Josephine. Vedeta de la Antena 1 a reușit să slăbească nu mai puțin de 15 kilograme, iar asta numai în cinci săptămâni. Gina Pistol, iubita lui Smiley a spus în ce a constat secretul reușitei sale. Prezentatoarea emisiunii Chefi la cuțite este iar într-o formă de zile de mari!

Gina Pistol s-a confruntat cu probleme de greutate chiar din prima lună în care a născut. Aceasta s-a ambiționat foarte tare să își recapete silueta, motiv pentru care a apelat la ajutorul unui specialist. Astfel, ea a reușit să slăbească 15 kilograme în 35 de zile. Cum la acea vreme nu i s-a recomandat să facă sport, puțină atenție de alimentație a ajutat-o să scape de o parte din kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

„Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a spus vedeta.