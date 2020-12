Ce gest a făcut Gina Pistol pentru copilul ei. Fanii s-au emoționat când au văzut asta

Gina Pistol și Smiley se pregătesc intenst pentru viitorul bebeluș. Deja s-au apucat să amenajeze viitoare cameră a micuței, iar Gina Pistol a mers la cumpărături. Printre multele lucruri cumpărate, Gina spune că i-ar fi cumpărat un prim cadou de bun venit micuței.

Fericită la culme, vedeta a decis să împartă cu fanii, pe rețelele de socializare momentele de sărbătoare, de Moș Niculae. Una din postările Ginei a a tras cel mai mult atenția. Vedeta a anunțat primul cadou pe care aceasta i l-a făcut micuței, scriind în dreptul unei poze cu o pereche de ghetuțe, ”Și la mine a venit Mos Nicolae! Iata ce am gasit in ghete 😍”.

Ca orice viitoare măică și Gina Pistol trece prin schimbări și stări diferite. Una din cele mai obișnuite este pofta după anumite alimente, fructe, iar Gina a recunoscut că uneori are anumite pofte după ceva anume.

”Eu nu prea am pofte acum, adică aș mânca oricând ceva acru. Aș bea borș, fresh-uri de grepfrut și de lămâie. Dar m-am gândit tot drumul spre casă, o oră și ceva, la hummus cu albuș de ou prăjit și cu o salată de roșii și de castraveți”, a spus Gina Pistol pe pagina oficială de Instagram . ( vezi galeria )

Nu mai este mult până când Gina va da naștere bebelușului, și se vede pe ea cât de fericită este. De altfel, în ultima perioadă, alături de Smiley, Gina Pistol a amenajat deja camera în care micuța va locui, după ce va veni pe lume.

Recent cei doi au povestit despre cum se pregătesc de venirea pe lume a micuței, amenajându-i viitoare cameră și cumpărând tot felul de lucrușoare ce îi vor fi necesare. Conform acesteia, deja se află în trimestrul al doilea de sarcină, și lucruri evoluează așa cum trebuie, fără complicații.

Se știe faptul că vedetei i se spusese că avea șanse minime de a deveni mămică pe cale naturală. Dar acum minunea s-a întâmplat, iar Gina este una din cele mai fericite femei, la fel și Smiley, este fericit și de-abia așteaptă venirea micuței pe lume.

”Am avut multe emoții. Nici nu am îndrăznit să mă bucur. Nici să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștința pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”, declara Gina Pistol.