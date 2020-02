Gina Pistol, condiții dure la Asia Express: ”Credeți-mă că nu mă mai trezeam azi dimineață!”

Deși pe platoul de filmare totul pare în regulă, ei bine, în culise, lucrurile stau total pe dos. Sezonul 3 din Asia Express scoate la iveală detalii mai puțin plăcute pentru cei aflați acolo. Se pare că Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii, a avut de luptat cu aceleași condiții pe care le are orice concurent din competiție.

Gina Pistol, condiții dure la Asia Express

Sezonul 3 ”Asia Express” nu se dezminte. Sunt aceleași condiții greu de îndurat, atât pentru concurenți, dar și pentru prezentatoarea emisiunii Gina Pistol, care mărturisește că s-a luptat cu un frig acerb pe timpul nopții, dar și cu păienjeni, gândaci și… orezul cel de taote zilele al filipinezilor. Cu toate acestea, nici în celelalte sezoane din țările asiatice nu au avut condiții luxoase și temperaturi favorabile. Doar că, de data aceasta, Gina Pistol nu se aștepta la un asemenea frig năprasnic.

A îndurat frigul și ploaia

„Când am plecat de acasă, ne-au zis: „Băi, luaţi-vă şi haine groase la voi că s-ar putea să fie frig!”. Şi mi-am luat la mine polarul ăsta şi tot făceam eu mişto de mine. Zic: „Bine că ţi-ai luat polarul la tine, că uite ce frig era!”. Dar aseară, dacă n-aveam polarul, credeţi-mă, cred că nu mă mai trezeam azi-dimineaţă. Pentru că nu am avut decât două pături, astea subţiri. Aşa. Şi am tremurat toată noaptea. Cu gluga în cap am dormit” a povestit Gina Pistol, despre una dintre nopțile petrecute în Asia Express.

Însă Gina Pistol nu s-a luptat doar cu grigul, ci a trebuit să vadă cum mici insecte îi veghează somnul, noaptea. Mai mult decât atât, s-a filmat pe ploaie, și câte 14 ore încontinuu. Nu mai menționăm faptul că vedeta s-a săturat de meniul zilnic, și anume, nelipsitul orez. Toată aventura de pe Drumul comorilor o veți putea descperi începând cu data de sâmbătă, 15 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, într-un nou sezon „Asia Express”.