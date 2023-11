Gina Pistol a rupt tăcerea despre retragerea de la Antena 1: ‘Depresie și sindromul copilului sărac’

La începutul acestui an, îndrăgita vedetă a făcut un anunț neașteptat. Acum, Gina Pistol a rupt tăcerea despre retragerea de la Antena 1. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în ultima perioadă și ce sfat a primit de la Smiley.

A trecut mai bine de jumătate de an de când Gina Pistol a anunțat că va face un pas în spate și se desparte de proiectul său de inimă, „Chefi la Cuțite”. Fanii i-au simțit lipsa de pe micul ecran, mulți întrebându-se care au fost, cu adevărat, motivele retragerii de la Antena 1.

Acum, vedeta a rupt tăcerea, mărturisind că, pentru ea, anul 2022 a fost unul foarte greu. S-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, de la cele două infectări cu Covid-19 până la depresia post-natală.

Gina Pistol a explicat că, provenind dintr-o familie fără posibilități materiale, a suferit aproape toată viața de sindromul copilului sărac, muncind din greu pentru a putea câștiga tot mai mult. Oboseala s-a acumulat, ajunsese într-un punct în care simțea că nu mai făcea față tuturor proiectelor în care era implicată.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu”, a povestit Gina Pistol, potrivit VIVA.